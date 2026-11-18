Malgré une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, le rassemblement de novembre des Bleus a été marqué par une défaite contre l’Italie et des critiques sur le comportement de Kylian Mbappé.

La défaite de la France face à l’Italie (3-1) continue de susciter des réactions. En effet, sur RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a vivement critiqué l’attitude de Kylian Mbappé, notamment son comportement pendant la rencontre disputée à San Siro.

L’ancien international français s’est notamment indigné de voir le joueur consulter son téléphone et rire alors que les Bleus étaient en difficulté. « que tu ne chantes pas l’hymne national, ce n’est pas un problème. En France, beaucoup ne l’ont pas chanté. Il faut avoir une posture, ça fait partie du respect pour ton pays. En Italie, à San Siro, Kylian Mbappé sait qu’il va être filmé. Que le capitaine prenne son téléphone pendant le match, qu’il s’en foute autant, qu’il rigole alors que la France en prend trois face à l’Italie… Oui, c’est choquant! », a-t-il lancé.

Cependant, le revers français ne s’explique pas par un manque d’activité offensive. Les hommes de Zidane ont affiché 60 % de possession et tenté 18 tirs, dont 5 cadrés, contre 10 tentatives italiennes, également avec 5 tirs cadrés. Malgré cette maîtrise statistique, les Tricolores ont échoué.