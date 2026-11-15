France - Turquie : les Bleus de Zidane s'imposent (2-1) après une rencontre longtemps indécise

L’équipe de France termine sa rencontre contre la Turquie sur une victoire de 2-1, ce dimanche 15 novembre 2026, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Après une première période sans but, les Bleus ont ouvert le score à la 49e minute grâce à un but contre son camp d’Emirhan Topçu. Les hommes de Zinédine Zidane ont ensuite creusé l’écart à la 80e minute par l’intermédiaire d’Éli Junior Kroupi, entré en jeu à la 63e minute à la place de Bradley Barcola. La Turquie a toutefois réduit le score à la 90e minute grâce à Abdülkerim Bardakcı, sans parvenir à revenir à hauteur des Français.

La rencontre a été marquée par la domination française, notamment dans la circulation du ballon et les occasions offensives. Les Bleus ont enregistré 22 tirs, dont 8 cadrés, contre 11 tentatives et 3 tirs cadrés pour les Turcs. Ils ont également terminé avec 56 % de possession, 617 passes effectuées avec 90 % de précision, contre 384 passes et 84 % de réussite pour leurs adversaires. La France a aussi obtenu 8 corners, contre 5 pour la Turquie. Sur le plan disciplinaire, les Français ont commis 13 fautes et reçu un carton jaune, tandis que les Turcs ont totalisé 10 fautes et deux avertissements. Aucun carton rouge n’a été distribué. Les Bleus ont également été signalés deux fois hors-jeu, contre une fois pour leurs adversaires.

Grâce à ce succès, la France termine la phase de groupes avec 13 points et conserve ses chances de terminer en tête du groupe A1 de la Ligue des nations. Avant cette dernière journée, les Bleus occupaient la deuxième place derrière l’Italie, qui comptait également 10 points, tandis que la Belgique suivait avec 9 points. La Turquie, déjà assurée de terminer dernière, reste à la quatrième place. Les deux premières équipes du groupe décrochent leur billet pour les quarts de finale, programmés en mars 2027. La première place française dépend désormais du résultat de l’autre rencontre entre la Belgique et l’Italie : une victoire belge ou un match nul permettrait aux hommes de Zinédine Zidane de terminer premiers.