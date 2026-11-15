France-Turquie : Zidane refuse de s'affoler après la défaite en Italie

Battus à Milan jeudi, les Bleus jouent leur qualification pour les quarts de la Ligue des nations ce dimanche à Bordeaux. Leur sélectionneur, lui, affiche un calme olympien.

Un discours de sérénité

Alors que la pression monte autour des Bleus, Zinédine Zidane ne change pas de ligne. « Tout le monde a envie de s’affoler mais je ne m’affole pas », affirme-t-il avant la réception de la Turquie, tout en voulant « rester positif ». Cette retenue n’a rien d’une posture de circonstance, puisque le sélectionneur avait déjà relativisé après Milan en estimant que la défaite « fait partie de l’apprentissage ». De même, début octobre, il se disait confiant en lançant : « J’ai une équipe de fou ».

Une première alerte à Milan

Pourtant, la soirée de jeudi a rappelé que tout n’est pas encore réglé. Jusque-là, l’ère Zidane se résumait à trois victoires et un nul, mais l’Italie a mis fin à cette série (3-1) grâce à un doublé de Pio Esposito. Pourtant dominateurs par séquences, avec deux poteaux de Barcola et Cherki, les Bleus ont surtout payé leur fébrilité défensive, au point de concéder trois penaltys. Par conséquent, un nul aurait suffi pour valider la qualification, alors que l’Italie a finalement repris la tête du groupe A1 avec 10 points, comme la France, devant la Belgique (9). Quant à la Turquie, elle ferme la marche sans aucun point.

Bordeaux, un décor symbolique

Ainsi, les Bleus retrouvent un adversaire déjà battu 1-0 à Izmit en septembre, lors des grands débuts de Zidane. De plus, le match se joue au Stade de Bordeaux, là où l’ancien meneur de jeu a lancé sa carrière professionnelle. Le coup d’envoi est prévu à 20h45, sur TF1. Reste toutefois une inconnue : la présence de Kylian Mbappé, que Zidane espérait récupérer pour ce rendez-vous.