France - Turquie : Zidane relance Mbappé en pointe et fait confiance à deux nouveaux joueurs

Pour la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, Zidane replace Kylian Mbappé en pointe de l’attaque tricolore. Ce dimanche soir, au Matmut Atlantique de Bordeaux, l’équipe de France accueille la Turquie pour son sixième et ultime match du groupe A1, à 20h45 sur TF1. Le sélectionneur accorde aussi sa confiance à Diouf et Kumbedi pour la première fois.

Les Bleus abordent ce match sous pression. Battus 3-1 par l’Italie jeudi à San Siro, où ils n’avaient jamais perdu, ils ne sont pas encore assurés de disputer les quarts de finale. Avant ce revers, ils comptaient dix points en quatre matchs, soit trois de plus que la Squadra Azzurra.

Une composition renouvelée

Dans les cages, Mike Maignan retrouve sa place. Devant lui, Kumbedi, Jacquet, Konaté et Diouf forment la défense, tandis que Da Cunha et Rabiot occupent le milieu. Cherki, Olise et Barcola épaulent Mbappé, qui retrouve le rôle de numéro 9 qu’il affectionne. La Turquie a déjà été battue par la France cette saison. Le 25 septembre, les Bleus s’étaient imposés 1-0. Les Turcs compteront notamment sur Arda Güler, auteur d’un tiers des buts de son équipe en Ligue des nations.