France : un adolescent de 15 ans tué par une voiture lors d'une course sauvage près de Clermont-Ferrand

Un automobiliste a mortellement fauché un adolescent de 15 ans dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2026, en France, près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ensuite, il a pris la fuite. Ainsi, le parquet de Clermont-Ferrand a communiqué l’information samedi matin, et le conducteur reste recherché.

La victime regardait un « run », nom donné à ces rassemblements de voitures organisés sans autorisation. Celui-ci se tenait dans la zone industrielle de Ladoux, sur la commune de Gerzat. Le jeune se trouvait sur le bas-côté de l’avenue du Parious quand le véhicule l’a heurté. Par conséquent, les secours l’ont trouvé en arrêt cardio-respiratoire, mais ils n’ont pas réussi à le ranimer.

De plus, une enquête pour homicide involontaire et délit de fuite a été ouverte. Elle est confiée à la Division de la criminalité territoriale du commissariat de Clermont-Ferrand. Enfin, ce service doit identifier et interpeller l’auteur.