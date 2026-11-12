France : un gendarme motard de 31 ans meurt percuté par une voiture dans le Finistère

Un gendarme motard est mort jeudi 12 novembre 2026 dans le Finistère, en France, après avoir été renversé par une voiture à Plomeur, sur la route du Guilvinec. Le maréchal des logis-chef Jordan Stella, 31 ans, appartenait à la brigade motorisée de Quimper.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le décès sur X en ces termes : « Immense émotion ressentie à l’annonce du décès d’un motard de la Gendarmerie en intervention. Ce matin vers 10h, à la suite d’un refus d’obtempérer, le maréchal des logis chef Jordan Stella, âgé de 31 ans, est percuté sur le trajet du retour par le conducteur d’un véhicule tiers au Guilvinec : le choc lui est fatal ».

La gendarmerie nationale a précisé le déroulé de l’accident : « Vers dix heures, à l’issue d’un jalonnement après un refus d’obtempérer, les gendarmes font retour sur leur point de contrôle. Le maréchal des logis-chef Jordan Stella est alors percuté à une intersection par un véhicule léger ». Le conducteur impliqué n’est donc pas l’auteur du refus d’obtempérer. Une enquête est ouverte, mais ni l’identité de l’auteur du refus initial ni les circonstances de l’intervention n’ont été communiquées.

Les refus d’obtempérer ont déjà coûté la vie à des gendarmes. En effet, le 4 juillet 2020, la gendarme Mélanie Lemée, 26 ans, est morte lors d’un refus d’obtempérer.