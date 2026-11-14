France : un vice-président de l'université de Versailles Saint-Quentin blessé à l'arme blanche

Un vice-président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) a été agressé à l’arme blanche vendredi 13 novembre 2026, en France. Ses jours ne sont pas en danger, a précisé l’établissement samedi matin. Ainsi, l’attaque s’est produite en début de soirée, dans les locaux de la présidence de l’université.

Le président de l’UVSQ, Loïc Josseran, a condamné l’agression et a déclaré : « Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence, intervenu dans un contexte universitaire tendu, dont les motivations ne sont pas encore connues et que rien ne saurait justifier ». De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, avait réagi dès vendredi soir sans nommer l’université, en affirmant : « Ce soir, un vice-président d’une grande université d’Île-de-France a été violemment agressé à l’arme blanche, dans son propre bureau. Il est blessé. Je lui ai dit mon soutien, ainsi qu’à ses proches et à l’ensemble de ses collègues. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’une extrême gravité. Je fais pleinement confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette agression et pour que son auteur réponde de ses actes. Aucune violence n’est acceptable ». Ainsi, le ministre s’en remet à la justice pour établir les circonstances de l’attaque et identifier son auteur.

Pour l’instant, ni l’identité de la victime ni celle de l’agresseur n’ont été communiquées. En effet, l’UVSQ compte plusieurs vice-présidents, chargés notamment de la recherche, de la formation, de la vie universitaire ou des relations internationales, et rien n’indique lequel d’entre eux est concerné. De plus, le président de l’établissement ne précise pas la nature du « contexte universitaire tendu » qu’il évoque, et les motivations de l’agresseur restent inconnues.

Créée en 1991, l’UVSQ est l’un des principaux pôles d’enseignement supérieur et de recherche des Yvelines. Ensuite, elle est répartie sur plusieurs villes du département, dont Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Vélizy-Villacoublay. Enfin, Loïc Josseran la dirige depuis son élection par le conseil d’administration, le 2 décembre 2024.