France : une collégienne de 12 ans se suicide après avoir dénoncé un viol

Une enquête pour viol ouverte en janvier, puis la mort d’une enfant de 12 ans. Jade, collégienne à Pons, en Charente-Maritime (France), s’est donné la mort le samedi 31 octobre 2026. Son père l’a découverte au domicile familial. Le parquet de Saintes a ouvert mercredi 4 novembre une information judiciaire pour viol.

Le procureur Benjamin Alla a détaillé les éléments recueillis depuis janvier. Il explique que « les investigations avancent et permettent d’établir qu’à trois reprises entre octobre et décembre 2025, Jade et le mineur mis en cause se sont donné rendez-vous. C’est à ces occasions que les rapports sexuels survenaient ». Jade les disait imposés, mais le lycéen de 16 ans, scolarisé dans la même ville, les décrit comme consentis. Le magistrat précise aussi l’état de la collégienne : « L’examen psychologique de Jade mettait en évidence l’état de fragilité de la jeune fille ainsi qu’un mal-être plus général qu’elle exprimait, et ce au-delà des faits dénoncés », avant de conclure qu’elle « faisait l’objet d’un suivi psychologique et manifestait un mal-être certain ».

Le lycéen agressé après le drame

L’affaire a pris un tour judiciaire à la suite d’une confidence du lycéen à son éducatrice, qui évoquait une rumeur le désignant comme violeur. Le parquet indique aujourd’hui qu’il a lui-même été frappé, puisqu’il « faisait l’objet de violences, occasionnant 10 jours d’ITT avec notamment un arrachement osseux au niveau du bras, manifestement en représailles de la part de l’entourage de la famille de Jade ».

Le parquet a demandé à une association d’aide aux victimes d’accompagner la famille. Celle-ci a annoncé une marche blanche mercredi 11 novembre à 13 h, au donjon de Pons.