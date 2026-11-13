France : Zidane se montre optimiste pour Mbappé avant le prochain match

Malgré le forfait de Kylian Mbappé contre l’Italie, Zinédine Zidane espère pouvoir compter sur son capitaine dimanche 15 novembre, lors du dernier match des Bleus face à la Turquie.

La défaite contre l’Italie (3-1), jeudi 12 novembre, n’a pas été la seule mauvaise nouvelle pour l’équipe de France. Les Bleus ont également dû composer sans leur capitaine, Kylian Mbappé, forfait en raison d’une légère blessure aux ischio-jambiers.

Cependant, son absence pourrait être de courte durée. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre disputée à San Siro, le sélectionneur Zinédine Zidane s’est montré optimiste quant à une éventuelle participation de l’attaquant au prochain rendez-vous des Français.

« Kylian Mbappé apte dimanche ? J’espère. Il est resté pour ça. Ce n’est pas grand-chose, donc on va voir dès demain quand on sera à Bordeaux. L’idée sera de le faire jouer », a-t-il déclaré.

En effet, le staff technique entend faire le point sur l’état physique du joueur dès l’arrivée de la délégation à Bordeaux. La France y affrontera la Turquie, dimanche 15 novembre à 20h45, pour son dernier match de ce rassemblement. Toutefois, la participation effective du capitaine reste conditionnée à l’évolution de sa situation physique.