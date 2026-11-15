Francophonie : le Bénin décroche la vice-présidence de la Conférence ministérielle au Cambodge

Le Bénin a obtenu la vice-présidence de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à l’issue de sa 48e session, tenue le 14 novembre à Phnom Penh. Ce mandat court jusqu’à la prochaine session ordinaire, prévue en 2027.

Rappelons que la capitale cambodgienne accueille le 20e Sommet de la Francophonie, les 15 et 16 novembre sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ». Ce rendez-vous doit notamment désigner le ou la futur(e) secrétaire générale de l’organisation pour 2027-2030, parmi quatre candidats, et une conférence de presse est prévue le 16 novembre.

Une session centrée sur la paix et la stabilité

Réunis à l’hôtel Sokha, les ministres ont travaillé sous la présidence du vice-Premier ministre cambodgien, Prak Sokhonn, en présence de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. Ils ont finalisé trois textes destinés aux chefs d’État et de gouvernement : la Déclaration de Phnom Penh, une résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix, et l’Appel de Phnom Penh consacré à la protection du patrimoine culturel et à la diversité culturelle. Le Bénin était représenté par sa ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet. Le président Romuald Wadagni était aussi aperçu au Cambodge. Les ministres ont aussi soutenu la candidature du Bénin pour accueillir la prochaine session ordinaire de la CMF en 2027, sous réserve de l’approbation des chefs d’État et de gouvernement.