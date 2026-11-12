Fusillade à Washington : un mort et quatre blessés près de la Maison-Blanche

Un homme armé a ouvert le feu jeudi 12 novembre 2026 à Washington, aux États-Unis, faisant un mort et quatre blessés, dont un dans un état critique. La police de la capitale (MPD) a été alertée vers 8 h, au croisement des 15e et P Streets, dans le quartier de Logan Circle, à environ un mile de la Maison-Blanche.

Le chef par intérim de la police, Jeffery Carroll, a détaillé la suite lors d’une conférence de presse. Le suspect s’était retranché dans un appartement et a tiré sur les policiers depuis l’immeuble. Pendant que les négociateurs lui parlaient, les agents ont entendu une détonation à l’intérieur. Ils ont alors forcé la porte et l’ont trouvé blessé par une balle qu’il s’était tirée lui-même. Deux policiers cités par une chaîne américaine indiquent qu’il est mort.

Les premiers coups de feu ont retenti devant une salle de sport de la chaîne VIDA Fitness entraînant la fuite des clients. Le président de l’enseigne, Aaron Moore, a écrit aux abonnés :

« Nous vous informons que VIDA Logan Circle est temporairement fermé à la suite d’une fusillade survenue plus tôt aujourd’hui ».

La police avait demandé aux habitants d’éviter le secteur pendant l’intervention.