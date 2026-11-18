Sur Peace FM, mercredi 18 novembre, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a annoncé qu’un bateau chargé de butane était arrivé mardi au port de Cotonou et que son déchargement se poursuivrait toute la journée jusqu’en soirée. Il a aussi promis que la pression sur les prix devrait retomber une fois le produit disponible partout.

Ces derniers jours, la situation s’est tendue. Les recharges restent rares dans plusieurs stations. Ces difficultés d’approvisionnement avaient été signalées à Cotonou et à Abomey-Calavi, où plusieurs usagers dénonçaient des ruptures de stock.

L’arrivée d’un navire pour calmer les esprits

Le porte-parole a d’abord expliqué les causes de la tension : « Le gaz va un peu de paire avec les hydrocarbures sur le marché international. Les circuits d’approvisionnement officiels connaissent des réalités liées à l’actualité du monde à laquelle vous n’êtes pas étranger ou étrangère. Vous savez très bien que les conflits ici et là rendent difficile les approvisionnements ou même le transport par voie maritime de certaines marchandises, de certains produits. » Il a reconnu que la demande avait dépassé les réserves disponibles : « les stocks que nous avons sur le marché étaient à un niveau où pouvoir satisfaire en même temps toutes les demandes devenaient difficiles, ce qui a généré la tension que nous observons. Et c’est tout à fait juste de le remarquer. »

Il a ensuite annoncé l’arrivée du bateau : « Mais, nous sommes mercredi, alors je vous parle, je peux vous dire que nous avons au port de Cotonou un navire qui est arrivé depuis hier mardi pour décharger du stock de gaz ici. Et la livraison commence aujourd’hui. Ça va se faire toute cette journée jusqu’en soirée. Donc nous avons du stock qui arrive. »

Pour répondre aux questions sur la réactivité des autorités, il a défendu la préparation du gouvernement : « Nous sommes proactifs. Ça veut dire que les commandes étaient passées depuis le temps que les navires quittent les ports de chargement pour arriver à nous. Les semaines que cela nécessite se sont écoulées et enfin nous avons un navire qui va décharger du stock chez nous. »

Enfin, il a indiqué la suite des mesures : « la ministre a prévu de rencontrer encore les acteurs de la distribution du gaz chez nous pour leur dire qu’une fois que le navire est déchargé, il faut que ces acteurs s’organisent pour que la distribution suive, afin que le gaz soit disponible partout sur le territoire national et que la surenchère que subissent les consommateurs puisse cesser dès lors que le produit est suffisamment disponible sur le marché. »