Gaz en France : la CRE annonce une hausse de 5,8 % du prix repère au 1er décembre

Le prix repère du gaz va augmenter de 5,8 % en moyenne en France au 1er décembre, a annoncé la Commission de régulation de l’énergie (CRE) lundi 9 novembre 2026. Il passera de 194,90 € le mégawattheure (MWh), toutes taxes comprises, au 1er novembre, à 206,26 € le MWh. Cette hausse s’ajoute à celle de 6,6 % appliquée en novembre, et les ménages chauffés au gaz voient donc leur référence de prix monter deux mois de suite.

Le prix repère de vente de gaz (PRVG) n’est pas une offre que l’on peut souscrire. La CRE le publie chaque mois depuis la fin des tarifs réglementés du gaz, le 1er juillet 2023, pour aider les consommateurs à comparer les offres des fournisseurs. Une partie de ces offres reste indexée sur ce repère, de sorte que leur prix suit ses variations.

Une hausse qui ne vient que des marchés

Dans son communiqué, la CRE précise que seule la part « approvisionnement » évolue au 1er décembre, tandis que l’acheminement et les taxes restent inchangés. Elle explique la hausse et son effet sur les factures de la manière suivante : « Conséquence d’une augmentation des prix sur les marchés du gaz au mois d’octobre comparativement à septembre, le PRVG augmente en moyenne de 5,8 % TTC au 1er décembre. La CRE évalue l’impact sur les factures à 16 € TTC en moyenne au mois de décembre pour les consommateurs dont les offres sont indexées au PRVG. Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe (environ 40 % des consommateurs résidentiels de gaz à fin 2025) ne sont donc pas concernés, ces offres apportant de la stabilité en période de montée des prix. La facture annuelle 2026 pour un consommateur moyen augmentera de 11,8 % comparativement à la facture annuelle 2025 (soit +143 € TTC) ». Ainsi, les foyers qui ont choisi un prix fixe échappent à la hausse de décembre, alors que les clients en offre indexée la répercutent sur leur facture.

Le calcul de l’approvisionnement explique le décalage entre le marché et les factures. Il repose à 80 % sur la moyenne des cotations du contrat mensuel sur la plateforme EEX, relevées du 1er au 31 octobre 2026 pour le mois de décembre. Les 20 % restants dépendent des cotations du contrat trimestriel, relevées du 1er au 31 août 2026. En effet, les variations du marché de gros n’apparaissent dans le prix repère qu’avec plusieurs semaines de retard.

Le gaz concerne un grand nombre de foyers : au 30 juin 2026, selon la CRE, 10,23 millions de ménages disposaient d’un contrat de gaz naturel en France.