Gazoduc transsaharien: l'Algérie sollicite la Russie pour doubler le Maroc

L’Algérie affirme que les négociations avec la Russie autour du projet de gazoduc transsaharien progressent. En effet, Alger évoque la conclusion prochaine d’un contrat, sans toutefois révéler le nom des entreprises concernées.

Les discussions entre l’Algérie et la Russie autour du gazoduc transsaharien semblent franchir une nouvelle étape. Le 27 octobre 2026, à Moscou, en marge du sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a abordé le dossier avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué avoir été chargé par le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, de transmettre à la partie russe que les discussions avançaient très bien et que le contrat serait conclu. Cependant, Ahmed Attaf n’a communiqué aucune précision sur les entreprises susceptibles de participer au chantier. Des groupes russes pourraient ainsi être associés à la construction de cette infrastructure stratégique, destinée à acheminer le gaz nigérian vers l’Europe en passant par le Niger et l’Algérie.

Une concurrence énergétique avec le Maroc

Le projet algérien avance alors que le Maroc poursuit également ses ambitions dans le transport du gaz africain vers l’Europe. Le Maroc défend, de son côté, le projet de Gazoduc Africain Atlantique, lancé en 2016 avec le Nigeria. Long d’environ 6 000 kilomètres, il doit traverser 13 pays et relier les ressources gazières ouest-africaines aux marchés européens. L’accord intergouvernemental signé en juillet 2026 a marqué une étape institutionnelle importante.