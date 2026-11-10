GDIZ au Bénin :  AGOOJIYÉ, le bus électrique conçu et assemblé localement bientôt à l’essai

Un prototype de bus électrique, baptisé AGOOJIYÉ, prend forme dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Initié par Exportunity Machinery avec l’accompagnement de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie du Bénin (SIPI-Bénin), le projet associe étudiants, ingénieurs, techniciens et entreprises locales. Le véhicule devrait effectuer ses premiers essais de conduite le 23 novembre 2026 dans l’enceinte de la zone industrielle.

Présenté à la presse le lundi 9 novembre, au cours d’une conférence suivie d’une visite de l’atelier de fabrication, AGOOJIYÉ est destiné, dans un premier temps, à répondre aux besoins de mobilité des travailleurs de la GDIZ. Cette zone compte plus de 25 000 employés, dont les déplacements quotidiens entre leurs domiciles et leur lieu de travail, ainsi qu’entre les différentes unités de production, posent des défis logistiques.

Pour Létondji Béhéton, directeur général de la SIPI-Bénin, ce projet ouvre des perspectives pour l’industrie locale. « La GDIZ, c’est un endroit où nous innovons », a-t-il déclaré. Il a également évoqué la recherche de solutions de transport moins polluantes et adaptées aux besoins des entreprises installées sur le site. « Nous pensons qu’en travaillant avec Exportunity Machinery, nous allons pouvoir trouver des solutions aux problèmes de mobilité auxquels nous sommes confrontés dans la zone », a-t-il ajouté.

Des étudiants et des entreprises béninoises associés

À l’origine du projet, Vital Sounouvou, responsable d’Exportunity Machinery, défend l’ambition de développer des solutions industrielles à partir des compétences disponibles au Bénin. Le chantier a débuté le 10 juin 2026 par un challenge auquel ont pris part 85 étudiants issus de plusieurs établissements et écoles techniques. Ils ont travaillé sur le design du véhicule ainsi que sur ses schémas techniques et électriques.

Plusieurs structures ont contribué à cette première phase. Africa Design School a participé à la conception du design, tandis qu’Epitech intervient sur le tableau de bord. Future Studio a accompagné l’organisation du challenge et la mobilisation des établissements participants.

La réalisation du châssis et les premiers travaux de métallurgie ont ensuite été menés avec la SIAB. Des ingénieurs, des étudiants de l’École polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) et des soudeurs ont travaillé pendant douze jours à l’assemblage des premières structures. L’EPAC a également accueilli, durant dix-sept jours, des travaux consacrés à la carrosserie et à la vérification des schémas, avec la participation d’étudiants et d’enseignants.

« Pendant 17 jours, nous avons prouvé que les étudiants béninois font plus que de la théorie. Il y a des ressources incroyables dans notre pays et des compétences incroyables dans nos écoles », a souligné Vital Sounouvou. Les opérations se poursuivent actuellement dans un hangar mis à disposition par la GDIZ. Mécaniciens, soudeurs et électriciens y travaillent à l’assemblage et aux finitions du prototype.

Premiers essais annoncés pour le 23 novembre

Au 9 novembre, le taux d’exécution de la carrosserie était estimé à 98 %, contre 96 % pour la mécanique. Les travaux restants portent notamment sur l’intégration du moteur électrique, des batteries et du circuit électrique, ainsi que sur l’aménagement intérieur. Le véhicule pourra transporter huit personnes, conducteur compris. Une place à l’avant est prévue pour un passager à mobilité réduite, tandis que l’espace arrière comprend deux rangées de trois sièges.

Selon le calendrier présenté par Exportunity Machinery, les premiers essais de conduite sont prévus pour le 23 novembre dans la GDIZ. Vital Sounouvou assure que le prototype est destiné à circuler après sa mise au point et non à rester un simple modèle d’exposition. « Ce n’est pas un projet académique. Ce n’est pas un prototype qu’on va exposer une fois. Non, c’est un bus qui va rouler dès qu’il sera fini. Il va rouler ici dans la zone industrielle de Glo-Djigbé », a-t-il affirmé.

À terme, Exportunity Machinery envisage de produire environ 680 véhicules pour répondre aux besoins de transport de la zone. Des circuits touristiques figurent également parmi les pistes d’utilisation évoquées, notamment à l’occasion des Vodun Days ou sur la Route des Pêches. Pour le promoteur, AGOOJIYÉ représente une expérience de collaboration entre acteurs industriels, établissements de formation et compétences locales. Il entend ainsi démontrer la capacité des équipes béninoises à concevoir et à assembler un véhicule électrique.