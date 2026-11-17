Le drame ayant impliqué Jésus Miguel et Jésus Owono continue de faire parler au sein de la sphère footballistique. Gerard Piqué, la légende du FC Barcelone a pris la défense de Jesus Owono après la suspension de douze matchs infligée au gardien du FC Andorra par la Fédération espagnole de football.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2010 estime que cette sanction fait peser sur le portier équato-guinéen une responsabilité qui ne correspond pas, selon lui, au déroulement de l’action.

L’analyse rationnelle de Gérard Piqué

Rappelons que le 2 novembre, au cours d’une rencontre de deuxième division entre le FC Andorre et Tenerife, Jesús Owono est sorti de sa surface pour disputer le ballon avec l’attaquant Jesús Miguel. Les deux joueurs sont ensuite entrés violemment en collision. Transporté à l’hôpital, Jésus Miguel est décédé le lendemain. La commission de discipline de la Fédération espagnole a récemment livré son verdict en infligeant à Owono douze matchs de suspension.

Gérard Piqué a eu une lecture froide et rationnelle de la situation. Pour expliquer son désaccord avec la suspension infligée à Jésus Owoo, Gerard Piqué s’est appuyé sur un épisode qu’il a lui-même vécu en 2012. Lors d’un match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Chelsea, le défenseur avait violemment heurté son propre gardien, Víctor Valdés. Touché à la tête, Piqué avait tenté de poursuivre la rencontre malgré son état de confusion avant d’être finalement remplacé puis transporté à l’hôpital.

La légende du Barça notifie que Victor Valdés n’était pas responsable de cet accident, même si les conséquences auraient pu être graves. L’ex-compagnon de Shakira considère que la situation vécue par Owono présente des similitudes avec cet épisode. « La sanction doit porter sur l’action, pas sur les conséquences » a livré Piqué Piqué qui a toutefois reconnu que Jésus Owono aurait besoin de temps avant de retrouver les terrains. Gérard Piqué a terminé en affirmant qu’aucune sanction ne pourrait ramener Jesús Miguel.