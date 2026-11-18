L’ancien président américain Barack Obama et le célèbre créateur de contenu IShowSpeed ont décidé de rendre gratuitement accessible sur YouTube « The Eyes of Ghana », un documentaire consacré à Kwame Nkrumah et à l’indépendance du Ghana. Le film retrace notamment le travail de Chris Tsui Hesse, le cinéaste qui a immortalisé cette page importante de l’histoire africaine.

Âgé de 93 ans, Chris Tsui Hesse a consacré une grande partie de sa vie à filmer et à préserver des images marquantes de l’histoire de son pays. Cameraman personnel de Kwame Nkrumah, il a notamment documenté les événements qui ont accompagné l’accession du Ghana à l’indépendance en 1957. Ses archives constituent aujourd’hui un témoignage audiovisuel de cette période.

Pour rappel, le 6 mars 1957, la Gold Coast, ancienne colonie britannique, devient officiellement le Ghana indépendant et entre alors dans l’histoire comme le premier d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance d’une puissance coloniale européenne. Kwame Nkrumah, figure centrale de cette émancipation, devient le premier Premier ministre du nouvel État. Le 1er juillet 1960, à la proclamation de la République, il accède à la présidence et défend également le projet d’une Afrique unie et affranchie de la domination coloniale.

Cependant, le coup d’État militaire de février 1966 qui renverse son gouvernement marque une rupture dans cette histoire. Chris Tsui Hesse avait alors conservé plusieurs images tournées pendant cette période. Le documentaire retrace notamment ses démarches pour retrouver, préserver et rapatrier ces archives.

Pour mener ce projet à un public plus large, IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr., s’est associé à Higher Ground, la société de production de Barack et Michelle Obama. Les deux partenaires ont annoncé que The Eyes of Ghana serait accessible gratuitement et sans limitation de durée sur la chaîne YouTube du créateur américain.

La démarche fait suite au voyage de IShowSpeed au Ghana lors de sa tournée africaine. Cette expérience l’a conduit à approfondir ses liens avec ses origines ghanéennes et à s’intéresser davantage à l’histoire du pays. « Le Ghana, c’était comme chez moi, et c’est chez moi. Cela m’a permis de comprendre qui je suis. Je dirais que ça m’a ouvert les yeux. Je suis IShowSpeed, j’ai du sang ghanéen, et c’est de là que je viens. C’était génial de voir les gens autour de moi et de constater à quel point je les rendais heureux dans tout le pays. », a affirmé le streameur américain.