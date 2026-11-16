Gims renvoyé devant le tribunal avec quatre policiers : ce que lui reproche le parquet de Paris

Le rappeur Gims sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris, le parquet de la capitale ayant annoncé son renvoi le 16 novembre 2026 en France. Ainsi, l’artiste de 40 ans comparaîtra aux côtés de sept autres prévenus, dont un de ses associés et quatre fonctionnaires de police.

Il devra répondre de trois chefs d’accusation, à savoir « corruption active de personnes dépositaires de l’autorité publique », « complicité et recel de transmission frauduleuse de données contenues dans un fichier mis en œuvre par l’État » et « recel de violation du secret professionnel ». Ces qualifications visent donc des échanges présumés avec des policiers et l’obtention d’informations tirées de fichiers officiels, mais le rôle précis de chaque prévenu n’a pas été rendu public.

Pour l’instant, Gims n’est pas incarcéré et reste libre sous contrôle judiciaire. De plus, aucune date d’audience n’a été annoncée.

Par ailleurs, ce dossier est distinct de l’affaire de blanchiment. En effet, le chanteur avait été interpellé à l’aéroport de Roissy le 25 mars, puis mis en examen le 27 mars pour blanchiment aggravé en bande organisée. Cette procédure, suivie par le Parquet national anticriminalité organisée, n’est donc pas close. Enfin, fin octobre, il avait annoncé le report de sa tournée d’automne pour des raisons de santé, sans que cette décision soit reliée à la justice.