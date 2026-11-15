GNL en Europe: l'Algérie remplace la Russie et devient le deuxième fournisseur

L’Algérie a dépassé la Russie et occupe la deuxième place des fournisseurs de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Union européenne sur le mois d’octobre 2026. Alger a livré environ 706 000 tonnes de GNL à l’Union européenne, soit légèrement plus que Moscou, qui en a expédié près de 700 000 tonnes, selon les données de l’Unité de recherche sur l’énergie (URE), publiées le dimanche 15 novembre 2026. C’est la première fois que le pays devance la Russie sur un mois.

Pour rappel, l’Algérie est devenue un partenaire central de l’Europe depuis que le bloc veut se passer du gaz russe. En 2025, l’Union européenne a absorbé environ 95 % des exportations algériennes de GNL. Lors de sa visite à Alger en février, le commissaire européen à l’Énergie, Dan Jorgensen, a reconnu une inquiétude liée au risque de « remplacer une dépendance par une autre ». La plateforme Attaqa juge que cette coopération confirme le rôle de l’Algérie comme « partenaire énergétique fiable et stratégique pour l’Union européenne ».

Un classement encore fragile

Dans le classement, les États-Unis restent le premier fournisseur de GNL de l’Union européenne, avec 65,7 % des importations européennes au troisième trimestre 2026. La Russie occupait la deuxième place sur la même période, tandis que l’Algérie était cinquième, avec 890 000 tonnes. Le Qatar n’apparaît plus parmi les cinq premiers fournisseurs.

Pour Alger, les livraisons du troisième trimestre étaient en baisse sur un an, et les exportations totales du pays ont atteint 1,03 million de tonnes en octobre 2026, contre 680 000 tonnes en septembre. Une part importante de ce volume est partie vers la France, premier client du mois, avec 296 000 tonnes.