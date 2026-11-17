Angélique Kidjo compte désormais 19 nominations aux Grammy Awards. En effet, la chanteuse béninoise a décroché trois nouvelles nominations pour la 69e édition de cette cérémonie, prévue le 7 février 2027, portant son total à 19 et faisant d’elle l’artiste africaine la plus nommée de l’histoire des Grammy Awards.

La première nomination concerne son album « HOPE!! », retenu dans la catégorie Best Global Music Album. De plus, elle est également en lice pour le prix de la meilleure performance musicale internationale avec « Bando [Orchestral] », une collaboration avec Pharrell Williams et Quavo. Enfin, son duo avec la Nigériane Ayra Starr, « Aye Kan (Are You Coming Back?) », figure parmi les candidats au prix de la meilleure performance musicale africaine.

Dans la catégorie du meilleur album de musique internationale, quatre des cinq nommés sont africains : Angélique Kidjo, Davido, Ayra Starr et Tems. Réagissant à cette reconnaissance, la chanteuse a déclaré sur son compte officielle Facebook : « Je suis submergé par la gratitude suite à ces 3 nominations aux #GRAMMY ! 🫶🏿🥰 Merci à tous ceux qui ont participé à HOPE !! et qui ont contribué à faire de ce projet un phénomène mondial ! 🌍 Rien de tout cela ne serait possible sans vous tous ! Merci à 𝐒𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐀 𝐏𝐇𝐀𝐑𝐀𝐎𝐇 et QuavoHuncho d’avoir pris part à « BANDO » 🧡, ainsi qu’à Starrgirl 💜⭐️ pour avoir créé « AYE KAN » avec moi ⭐️. Des remerciements tout particuliers à : PJ Morton, Nile Rodgers, Fally Ipupa, SIMBA..!🦁, IZA, Davido, Ayo Lizer, Shizzi, The Cavemen, Soweto Gospel Choir, DADJU, Diane Warren, Shungudzo Kuyimba, Manny Marroquin, Jesse Ray Ernster, @chabmastering, Philippe Saisse, Mike Larson, @renaudre, Kehinde « LOUDDAAA » Alabi, Johnny Drille, Autumn Rowe, Derrick Hodge, Voices of Fire, Thomas Roussel, Brad Thomas Ackley, Paul Che Ritter, Brantley Gutierrez, Recording Academy »

Pour rappel, cette nouvelle distinction intervient après sa nomination en février 2026 pour « JERUSALEMA », dans la catégorie Best Global Music Performance. Avec cinq trophées déjà remportés, Angélique Kidjo conserve également le statut d’artiste africaine la plus récompensée de l’histoire des Grammy Awards.

Les 5 artistes africains les plus nommés de l’histoire des Grammy Awards :