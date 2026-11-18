GTA 6 se débloque en France dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2026, à minuit pile, sur PS5 et Xbox Series X|S. Ainsi, le jeu de Rockstar Games sort treize ans après GTA 5, paru en septembre 2013. Le Parisien annonce lui aussi l’événement avec son spécialiste jeu vidéo Aymeric Renou, et l’attente est telle que le quotidien écrit : « Jeu le plus attendu de la décennie, si ce n’est de l’histoire, GTA 6 sort ce jeudi à minuit en France. Prix, précommandes, nouveautés… Posez-nous vos questions sur le jeu vidéo phénomène de Rockstar Games, notre spécialiste Aymeric Renou vous répond en direct ». Pourtant, beaucoup de joueurs se demandent s’ils pourront lancer la partie au même moment que leurs voisins, car l’heure change selon les pays.

Minuit heure locale dans chaque pays

Le déblocage a lieu à minuit dans chaque fuseau horaire. Par conséquent, les joueurs français peuvent démarrer à 0 h, le jeudi 19 novembre. Ensuite, les Britanniques et les Portugais attendent une heure de plus, tandis que les Grecs et les pays baltes jouent une heure plus tôt.

Le décalage est bien plus grand en Nouvelle-Zélande. Là-bas, minuit est déjà passé depuis mercredi midi à Paris, et les joueurs de l’archipel explorent le jeu depuis plusieurs heures. En revanche, aux États-Unis, le déblocage a lieu à minuit sur chaque côte, soit plusieurs heures après la France.

Deux mises à jour déjà publiées

Avant la sortie, Rockstar a diffusé deux correctifs. Le premier date du 13 novembre et pèse un peu plus de 1 Go sur PS5. Il est présenté comme obligatoire pour lancer le jeu. Le second est arrivé le 16 novembre, avec 602,5 Mo sur PS5 et 1,59 Go sur Xbox. Toutefois, le studio n’a publié aucune note pour détailler leur contenu et n’a rien annoncé sur un éventuel correctif le jour de la sortie.

Les joueurs qui ont préchargé le jeu doivent donc vérifier qu’aucun téléchargement n’est en attente. Par ailleurs, l’installation occupe jusqu’à 212 Go selon la console, un espace à libérer avant minuit.

Prix et bonus de précommande

L’édition standard coûte 79,99 € en France, tandis que l’édition Ultime atteint environ 100 €. Certaines enseignes ont proposé la version standard à 60 € à l’ouverture des précommandes, le 25 juin. Ensuite, tout achat réalisé avant le 20 novembre donne accès au pack Vintage Vice City, un bonus de contenu cosmétique. Enfin, Rockstar n’a annoncé aucune version PC au lancement.