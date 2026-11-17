Le secrétaire par intérim à la Marine, Hung Cao, a reconnu le 17 novembre 2026, devant la commission des forces armées du Sénat américain, que la Marine des États-Unis a tiré des munitions périmées pendant la guerre contre l’Iran. Candidat à la direction permanente du département, il répondait aux questions des sénateurs lors de son audition de confirmation. Ainsi, ces armes ont été « recodées » pour rester utilisables, alors que l’opération Epic Fury a fortement entamé les stocks américains.

Des munitions « recodées » pour rester utilisables

La sénatrice républicaine Deb Fischer lui avait demandé si la Marine trouvait le bon équilibre entre munitions de précision haut de gamme et munitions abordables produites en masse. Cao a alors répondu que les armes concernées avaient changé de statut administratif plutôt que de nature : « Pour certaines de ces munitions, nous les avons recodées. Et donc nous pouvons tirer les munitions expirées ». Ensuite, il a comparé ces armes à du pain rassis qu’on humidifie avant de le passer au micro-ondes, puis il a évoqué son enfance modeste pour affirmer que le pain « n’expire pas vraiment ».

Toutefois, il a aussi vanté les capacités de production de l’industrie américaine et admis le poids de la guerre sur ses équipages. Il a ainsi déclaré : « Quand j’étais en uniforme, nous ne produisions que 125 Tomahawk par an. Aujourd’hui, nous sommes bien au-dessus de 60 chaque mois. Cette guerre, encore une fois, je sais qu’elle pèse sur notre Marine, mais elle a vraiment fait reculer la Chine ». De son côté, le président de la commission, le républicain Roger Wicker, a évoqué des « déploiements extrêmement éprouvants » pour les marins et leurs familles, tandis que le démocrate Mark Kelly a cité des signalements de nourriture insuffisante à bord de certains navires.

Des stocks déjà sous tension avant l’audition

Les réserves de munitions étaient pourtant au centre des débats bien avant ce rendez-vous. Un rapport de l’inspecteur général du Pentagone a chiffré le coût d’Epic Fury à 33,4 milliards de dollars au 29 juin, dont 22,3 milliards pour les munitions utilisées, et les services du Pentagone y signalaient des « pénuries stratégiques d’inventaire ». En outre, la nomination de Cao nécessite une dérogation du Congrès, car il n’a pas quitté le service actif depuis assez longtemps.