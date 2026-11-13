Guerre en Iran : Trump révèle pourquoi les États-Unis restent engagés malgré ses déclarations de victoire

Alors que Donald Trump multiplie les déclarations sur les succès militaires américains face à l’Iran, le président a évoqué jeudi 12 novembre les raisons pour lesquelles Washington n’a pas encore mis fin à son engagement dans le conflit lors d’un entretien avec le commentateur politique Stephen A. Smith.

Donald Trump a expliqué jeudi 12 novembre pourquoi les États-Unis poursuivent leur guerre contre l’Iran, malgré ses déclarations répétées sur les succès militaires américains. en effet, lors d’un entretien avec le commentateur politique Stephen A. Smith, le locataire de la Maison-Blanche a révélé que plusieurs pays du Golfe lui avaient demandé de ne pas intensifier davantage les opérations militaires contre Téhéran.

Le président américain affirme pourtant que son pays dispose des moyens nécessaires pour détruire les infrastructures critiques iraniennes en seulement trois jours. « Je pourrais y mettre fin immédiatement », a-t-il déclaré. Toutefois, il a toutefois expliqué que les États-Unis adoptaient une approche plus progressive à la demande de certains partenaires régionaux. « À la demande des nations que je cherche à protéger, nous procédons d’une manière un peu plus longue et un peu plus civilisée. »

« L’Arabie saoudite m’a demandé de laisser les choses en l’état pour le moment, car elle est en train de se désintégrer », a-t-il affirmé en évoquant les capacités iraniennes avant d’ajouter « Le Qatar, si vous regardez cela. Le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn. Tous préféreraient, de loin, une période d’attente. ».

En outre, Trump a cité Israël également parmi les pays que Washington cherche à protéger. Cependant, Trump n’a pas affirmé que les autorités israéliennes avaient elles-mêmes sollicité un ralentissement des frappes.

Cette déclaration intervient alors que l’administration américaine maintient plusieurs objectifs militaires dans le cadre de l’opération Epic Fury. Présentés par la Maison-Blanche le 12 mars 2026, ils portent notamment sur la destruction des capacités balistiques iraniennes, la neutralisation de sa marine, la prévention de l’acquisition de l’arme nucléaire et la fin du soutien de Téhéran aux groupes armés de la région.

Par ailleurs, Trump a durci sa position diplomatique jeudi, affirmant que Washington n’avait plus besoin d’un accord avec l’Iran. Il a également demandé au vice-président JD Vance de recentrer son attention sur les enquêtes relatives à la corruption dans les États et villes dirigés par les démocrates.