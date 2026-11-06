Guerre en Ukraine : Poutine aurait un impressionnant arsenal selon les services ukrainiens

La Russie disposerait de 700 missiles balistiques et de plusieurs milliers de missiles de croisière, selon une évaluation du renseignement ukrainien publiée début novembre 2026. Malgré les sanctions internationales, Moscou continuerait également de renforcer ses capacités de production.

La Russie conserve d’importantes réserves de missiles pour poursuivre ses opérations militaires en Ukraine. Selon la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (HUR), les stocks russes atteignaient jusqu’à 700 missiles balistiques et plusieurs milliers de missiles de croisière à la fin du mois d’octobre 2026.

Cette estimation, rendue publique le 4 novembre, met également en évidence les capacités de l’industrie militaire russe. En effet, les installations de production de Moscou seraient en mesure de fabriquer plus de 200 missiles balistiques et de croisière chaque mois, dont jusqu’à 110 missiles balistiques. Cette activité se poursuivrait malgré les sanctions économiques imposées à la Russie depuis le début de son invasion de l’Ukraine.

L’arsenal russe repose sur plusieurs systèmes de frappe aux caractéristiques différentes. Parmi eux figure l’Iskander-M, un missile balistique utilisé contre des objectifs terrestres. La Russie possède également des missiles Kalibr, lancés notamment depuis des navires et des sous-marins, ainsi que des Kh-101, des missiles de croisière aéroportés.

À ces équipements s’ajoutent les Zircon, des missiles antinavires hypersoniques, et les Kinjal, des missiles aérobalistiques tirés depuis des avions. Cette diversité permet aux forces russes de multiplier les vecteurs d’attaque et de solliciter différents moyens de défense ukrainiens.

Cependant, la production de ces armements rencontre certaines difficultés. Le renseignement ukrainien affirme notamment que la fabrication des Kinjal a été temporairement suspendue en raison de problèmes de précision. Les industriels russes auraient réorienté les capacités concernées vers d’autres missiles balistiques. Des défauts techniques auraient également été relevés sur certains lots de Kh-101.