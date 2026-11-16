Ce lundi 16 novembre, au cours d’un point de presse avec des journalistes à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a évoqué l’ampleur des pertes humaines provoquées par la guerre en Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche affirme que les forces russes et ukrainiennes perdent environ 25000 soldats chaque mois.

Interrogé sur les dossiers qu’il compte aborder lors de sa prochaine rencontre avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, le magnat de l’immobilier a insisté sur la nécessité de mettre fin au conflit russo-ukrainien. « L’Ukraine et la Russie perdent 25000 soldats par mois », a déclaré Donald Trump devant les journalistes.

Trump va t-il faire bouger les lignes ?

Par cette estimation, le 47e président des USA fait référence aux pertes enregistrées par les deux armées réunies, sans avancer de chiffres distincts pour Moscou et Kiev. Rappelons que le 9 novembre dernier, Trump avait déjà affirmé que la Russie et l’Ukraine perdaient en moyenne 25000 personnes par mois, en grande majorité des militaires. Il avait alors évoqué un bilan de 32000 personnes pour le mois d’octobre. Le milliardaire américain avait insisté sur les conséquences humaines de ce conflit complexe qui s’est enlisé.

Les USA poursuivent les négociations diplomatiques autour du conflit entre la Russie et l’Ukraine afin de trouver des consensus qui vont permettre de déboucher sur des pistes de sorties de crise. Le prochain sommet entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping doit permettre entre autres d’aborder la situation en Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche entend discuter de ce dossier avec Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans l’optique de faire avancer les échanges sur une issue à la guerre.