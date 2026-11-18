Les candidats béninois au pèlerinage à La Mecque en 2027 pourront établir leurs passeports biométriques à partir du dimanche 29 novembre 2026. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé une opération spéciale qui se poursuivra jusqu’au samedi 26 décembre, avec des équipes déployées à Cotonou et dans plusieurs communes du pays.

Organisée par la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI), cette opération vise à faciliter l’accomplissement des formalités administratives aux futurs pèlerins. Selon le programme rendu public le 16 novembre 2026, les demandeurs pourront se faire enrôler au siège de la DEI à Cotonou ainsi que dans des mairies et préfectures retenues pour l’occasion.

Dans le Littoral, l’Atlantique, l’Ouémé, le Plateau, le Mono et le Couffo, les formalités seront assurées à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration du 29 novembre au 26 décembre. Dans les autres départements, des équipes interviendront suivant un calendrier précis.

Le calendrier dans les départements

Dans le Zou et les Collines, l’opération se déroulera à la mairie de Savalou du 30 novembre au 1er décembre. La mairie de Bassila accueillera les candidats de la Donga du 30 novembre au 2 décembre.

Dans l’Alibori, les demandeurs pourront se présenter à la préfecture de Kandi du 3 au 7 décembre, puis à la mairie de Malanville du 8 au 12 décembre. Pour l’Atacora, le rendez-vous est fixé à la préfecture de Natitingou du 4 au 8 décembre. Les candidats de la Donga seront également reçus à la préfecture de Djougou du 9 au 18 décembre.

Dans le Borgou, la préfecture de Parakou accueillera les demandeurs du 14 au 20 décembre. Une seconde phase, prévue du 21 au 26 décembre au même endroit, permettra de procéder au rattrapage pour les communes de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. Enfin, la mairie de Bembèrèkè recevra les candidats du 19 au 26 décembre.

Les pièces à fournir pour la demande

Les candidats béninois devront présenter une copie de leur acte de naissance sécurisé, une copie de leur certificat d’identification personnelle (CIP) ou de leur carte nationale d’identité biométrique (CNIB) en cours de validité, ainsi que l’ancien passeport ordinaire en cas de renouvellement. Les personnes nées à l’étranger devront également fournir une copie de leur certificat de nationalité et une pièce d’identification béninoise du parent ayant transmis la nationalité.

La fiche récapitulative obtenue après paiement sur la plateforme servicepublic.bj figure aussi parmi les pièces exigées. Des dispositions particulières sont prévues pour les étrangers résidant au Bénin, selon leur statut administratif. Le ministère de l’Intérieur assure que les mesures nécessaires sont prises par la DEI pour accompagner les futurs pèlerins dans l’accomplissement de ces formalités.