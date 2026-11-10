Haïti : Bukele et l’administration Trump en désaccord sur l’opération militaire

El Salvador a remis en cause lundi 9 novembre la crédibilité du plus haut diplomate américain en Haïti, selon un article publié le 10 novembre par Axios. Ainsi, le gouvernement de Nayib Bukele a transmis une note diplomatique officielle qui accuse le chargé d’affaires américain, David Howell, de propager de fausses informations sur l’intervention des troupes salvadoriennes contre les gangs. Cette note répond à des critiques venues du Département d’État, alors que le président Donald Trump a apporté son plein soutien à l’opération. Dès lors, l’écart entre la Maison-Blanche et une partie de la diplomatie américaine place Washington dans une position délicate face à son allié d’Amérique centrale.

Tout est parti de l’attaque du 31 octobre contre un convoi de cinq véhicules blindés salvadoriens, près de l’ambassade américaine à Port-au-Prince, qui a été touchée par des tirs. Aussitôt après, David Howell a prévenu le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, que les soldats salvadoriens n’agissaient pas en coordination avec la Force de suppression des gangs (GSF), soutenue par l’ONU, et il a ajouté : « Les forces salvadoriennes vont tuer des soldats de la GSF ou des civils, ou se faire tuer elles-mêmes. Leurs tirs d’armes légères ont touché l’ambassade américaine et failli atteindre des membres du personnel américain ».

Puis l’ambassade des États-Unis à San Salvador a envoyé une protestation formelle au gouvernement salvadorien, qui lui reproche un manque de coordination mettant la GSF en danger. Cependant, les autorités salvadoriennes contestent la version américaine point par point, en quatre précisions, et soutiennent ainsi que le diplomate n’a présenté aucune preuve. Le Département d’État, lui, n’a pas indiqué qui avait autorisé la note de protestation, et il n’a pas non plus commenté le courrier adressé au Premier ministre haïtien.

Des troupes hors du cadre de l’ONU

Le déploiement salvadorien a commencé fin octobre, car quatre militaires de Bukele avaient disparu lors d’une embuscade à Port-au-Prince. De son côté, Donald Trump avait donné son feu vert au président salvadorien lors d’un appel téléphonique le 27 octobre, si bien que le contingent pourrait atteindre 2 000 soldats. Pourtant, le statut de ces troupes reste flou : l’ONU a indiqué que la plupart des militaires salvadoriens présents en Haïti n’opèrent pas dans le cadre de la GSF, et elle leur a donc rappelé le respect du droit international. En effet, avant l’attaque du 18 octobre contre ses techniciens, El Salvador n’avait signé aucun accord avec l’ONU, ni accord de protection avec le gouvernement haïtien, ni protocole avec la République dominicaine pour évacuer ses blessés. À l’inverse, un lobbyiste du gouvernement salvadorien, Damian Merlo, affirme que les forces salvadoriennes coordonnent étroitement leurs actions avec la GSF et le bureau du Premier ministre.

Nayib Bukele applique en Haïti la méthode qu’il a imposée dans son pays depuis 2022, c’est-à-dire un état d’urgence et des arrestations de masse, que des organisations de défense des droits humains jugent contraires aux libertés civiles. Pour l’instant, Washington n’a pas tranché entre l’appui de Donald Trump et les réserves de ses diplomates.