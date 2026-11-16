Haïti : la veuve de Jovenel Moïse candidate à la présidentielle, cinq ans après son assassinat

L’ancienne Première dame d’Haïti, Martine Moïse, se lance dans la course à la présidence. Selon le site web de la commission électorale, elle figure parmi les candidats enregistrés pour la prochaine présidentielle, qui marque le retour aux urnes dans un pays en crise après plus de dix ans sans élections.

Cette candidature intervient cinq ans après un drame qui a profondément marqué son parcours personnel. Pour rappel, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse, alors président d’Haïti, a été assassiné dans sa résidence privée à Pétion-Ville, près de Port-au-Prince par un commando armé, composé notamment d’anciens militaires colombiens, qui avait fait irruption dans son domicile aux premières heures de la matinée et l’avait mortellement blessé par balles. Son épouse, présente sur les lieux, avait également été grièvement blessée avant d’être évacuée aux États-Unis pour recevoir des soins.

Depuis cet assassinat, le pays n’a pas connu de véritable stabilisation institutionnelle. En effet, le président assassiné n’a pas été remplacé par un successeur élu, tandis que les violences des gangs et l’insécurité ont aggravé la situation nationale. Cependant, la décision de Martine Moïse de briguer la magistrature suprême ouvre une nouvelle séquence politique pour l’ancienne Première dame, désormais engagée dans la compétition électorale de son pays.