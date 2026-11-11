Haïti salue le soutien militaire de Bukele contre les gangs

Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a salué mardi le soutien militaire du Salvador dans la lutte contre les gangs armés après l’opération visant la résidence de Wilson Joseph, chef présumé du gang 400 Mawozo, près de Port-au-Prince.

Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a exprimé sa reconnaissance au président salvadorien Nayib Bukele après une opération militaire contre un important groupe armé. Dans une publication sur X, il a salué la participation des forces salvadoriennes à la lutte contre les gangs. « Je salue l’engagement des forces salvadoriennes dans la lutte contre les gangs », a-t-il écrit. Il a également adressé ses félicitations au dirigeant salvadorien : «Chapeau au président Nayib Bukele… pour son soutien et son engagement dans la lutte nationale contre les gangs.»

Cette réaction fait suite à la destruction de la résidence de Wilson Joseph, surnommé « Lanmo San Jou », présenté comme le chef du gang 400 Mawozo. Sur X, Nayib Bukele a revendiqué l’opération en ces termes : « Nous avons détruit la maison de (chef de gang) Lanmo San Jou et le quartier général du gang 400 Mawozo ». Toutefois, Wilson Joseph ne se trouvait pas sur les lieux au moment de l’attaque, selon des médias salvadoriens.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. En effet, les groupes armés contrôlent environ 70 % de Port-au-Prince, selon des données rapportées par Associated Press le 3 novembre 2026. Face à cette situation, le gouvernement haïtien renforce ses forces de sécurité, avec la formation de nouveaux policiers et des objectifs de recrutement supplémentaires.

Par ailleurs, Nayib Bukele a déployé plus de 2 000 soldats salvadoriens en Haïti pour soutenir les opérations contre les gangs. Cette présence militaire soulève néanmoins des questions sur la coordination avec la force internationale appuyée par l’ONU.