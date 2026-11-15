Hugo Lloris passe la barre des 1 000 matchs pros, une première pour un Français

Aucun Français n’avait disputé autant de matchs professionnels avant Hugo Lloris. Le gardien du Los Angeles FC a dépassé les 1 000 rencontres le 26 octobre 2026 aux États-Unis, lors du derby de Los Angeles face au Galaxy (2-2), d’après Foot Mercato. Son compteur affiche désormais 1 001 matchs, dont 856 en club et 145 avec les Bleus. Ainsi, à 39 ans, il rejoint une liste dominée par les gardiens, où figurent le Brésilien Fábio et l’Anglais Peter Shilton. Ce total est le fruit d’une longévité rare, qui l’a mené de Nice à la Californie en passant par l’Angleterre.

De Nice à Los Angeles, un parcours sans interruption

Formé à Nice, Lloris a signé à Lyon en 2008, puis à Tottenham en 2012. Ensuite, il est resté plus de dix ans en Angleterre, avant de rejoindre le Los Angeles FC en décembre 2023. En effet, son contrat court jusqu’à la fin de la saison 2026, avec une option pour 2027. Du côté de l’équipe de France, il a joué 145 matchs, un record pour un gardien des Bleus, et soulevé la Coupe du monde 2018 comme capitaine. Par conséquent, sa retraite internationale, le 9 janvier 2023, n’a pas mis fin à son rythme de compétition.

Cette saison, il a d’ailleurs signé un record en MLS en ne concédant aucun but lors des cinq premiers matchs du championnat. Puis il a atteint 12 matchs sans but encaissé à la mi-octobre, ce qui le plaçait parmi les meilleurs du championnat à son poste.

Un nul arraché face au Galaxy, qui qualifie le LAFC

Cette régularité s’explique par une motivation que Lloris a détaillée, rapporte Foot Mercato : « À ce moment de ma carrière, le simple fait d’aller sur le terrain ne suffit plus. Tu essaies de t’accrocher à des défis personnels ». Or, le soir du cap, il a encaissé deux buts en ne repoussant que deux tirs. Mais son équipe est revenue de loin, car, menés de deux buts en seconde période, les Californiens ont égalisé grâce à Denis Bouanga et Leo Walta, qui ont marqué à neuf minutes d’intervalle. Dès lors, ce point a suffi pour valider leur place en phase finale. Enfin, d’autres Bleus pourraient le rejoindre un jour dans ce cercle. Antoine Griezmann, avec 964 matchs selon le même décompte, est le plus proche.