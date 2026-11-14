Immigration au Canada : jusqu'à 200 000 résidents temporaires pourront accéder à la résidence permanente

Le gouvernement de Mark Carney a présenté le jeudi 5 novembre 2026, à Ottawa, une mesure qui ouvre la résidence permanente à un maximum de 200 000 résidents temporaires déjà installés au Canada. Elle accompagne le budget fédéral et le plan des niveaux d’immigration 2027-2029, dont les seuils annuels restent inchangés. Toutefois, ces 200 000 places s’ajoutent en dehors de ces seuils. Ainsi, les chiffres du plan ne suffisent pas à mesurer le nombre de personnes qui obtiendront un statut permanent.

Des seuils annuels qui restent les mêmes

Le plan prévoit 380 000 résidents permanents et 370 000 nouveaux résidents temporaires chaque année jusqu’en 2029. Ainsi, pour 2027 et 2028, ce sont les chiffres du plan précédent. De plus, le ministère de l’Immigration vise une part d’immigrants économiques supérieure à 64 % parmi les nouveaux résidents permanents.

En effet, la part des résidents temporaires dans la population est passée de 3,3 % en 2018 à 7,5 % en 2024, et Ottawa veut la ramener sous 5 % d’ici la fin de 2027. Par conséquent, la cible est passée de 673 650 résidents temporaires en 2025 à 370 000 en 2027. Enfin, le premier ministre affirme que l’immigration est de nouveau sous contrôle et cite la baisse du nombre de travailleurs temporaires et d’étudiants depuis 2024.

Une mesure ponctuelle liée au marché du travail

Le budget justifie la mesure par un objectif précis, qu’il formule ainsi : « répondre aux besoins du marché du travail en région ». Ensuite, le gouvernement indique qu’il travaillera avec les provinces et les territoires, ce qui leur donnerait plus de contrôle sur l’immigration économique permanente. Par ailleurs, le statut ne sera pas accordé automatiquement : les personnes concernées devront déposer une demande, et les modalités restent à préciser.

Cette mesure suit celle de l’an dernier, qui visait environ 115 000 réfugiés déjà au Canada et 33 000 travailleurs temporaires. Or, celle-ci n’était pas comptée non plus dans la cible générale.

Les conservateurs dénoncent un calcul qui masque l’ampleur réelle

Avant la présentation du budget, la porte-parole conservatrice en immigration, Michelle Rempel Garner, avait prévenu que le gouvernement allait « maquiller les chiffres » en laissant ces admissions hors de la cible globale. Puis, après la publication, elle a accusé le gouvernement Carney de calibrer ses seuils « au profit d’intérêts d’entreprises fortunées, au détriment des travailleurs canadiens et des nouveaux arrivants ». En revanche, Mme Bouchard, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), s’est dite satisfaite des mesures budgétaires, tout en nuançant : « Il y a des chiffres qui sont présentés concernant les immigrants économiques et les travailleurs étrangers temporaires. Mais le diable est dans les détails. ».

Enfin, le gouvernement doit encore détailler les cibles par catégorie d’immigration, ainsi que les critères qui détermineront qui pourra bénéficier de la mesure des 200 000 places.