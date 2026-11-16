Lundi 16 novembre 2026 à Vienne, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont officiellement présenté un projet commun visant à ouvrir en 2027 le premier « hub de retour » au Rwanda pour y transférer une centaine de personnes dont la demande d’asile a été rejetée en Europe. Une délégation rwandaise assistait à la conférence de presse, aux côtés du chancelier autrichien Christian Stocker et de la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Pour rappel, le 1er octobre 2026, le Conseil de l’Union européenne a adopté de nouvelles règles sur les retours, qui ouvrent notamment la possibilité de transférer des migrants en situation irrégulière vers des centres situés dans des pays tiers. Plusieurs États ont également pris des mesures nationales. L’Italie a mis en place des centres de traitement des migrants en Albanie, tandis que l’Allemagne a renforcé les pouvoirs de ses autorités pour faciliter les expulsions. En Suède, le gouvernement a augmenté les aides financières destinées aux étrangers qui acceptent de retourner volontairement dans leur pays d’origine.

Une phase pilote à petite échelle

Pour ce projet, les premiers transferts sont attendus en 2027, avec une vingtaine de personnes par pays, probablement des hommes adultes interpellés à la frontière. Selon une source diplomatique, il s’agit d’« une sorte de projet pilote ». Les établissements ne seraient pas fermés, selon plusieurs sources. Kigali souhaite les appeler « centres d’accueil » et pourrait y proposer des formations professionnelles.

Frederiksen a évoqué « un signal clair » et déclaré : « Nous sommes désormais prêts à passer à des étapes plus concrètes. Je pense que ce sera un tournant, qui nous permettra de faire face aux défis considérables de la migration illégale. » Elle a ajouté : « Nous reprendrons le contrôle de nos frontières. » Le porte-parole de la Commission européenne, Markus Lammert, a salué « les efforts fournis et le travail préparatoire minutieux », tout en affirmant vouloir « garantir le respect des droits humains ».

Le projet reste très critiqué par la gauche et les ONG. Human Rights Watch pointe les antécédents du Rwanda en matière de répression et de détentions arbitraires. Emmanuel Macron avait jugé ces centres « ni efficaces », ni conformes aux valeurs de l’Union. Le Royaume-Uni avait tenté l’expérience en 2022 avant d’abandonner le projet pour des obstacles judiciaires, et son successeur, Andy Burnham, suit « avec intérêt » la démarche. Vendredi, Christian Stocker avait seulement déclaré : « Nous verrons la semaine prochaine à Vienne. »

Si le projet pilote est concluant, les cinq États envisagent de l’étendre à l’Ouganda et à l’Ouzbékistan. Restent les questions du sort réservé aux personnes sur place, des contreparties obtenues par Kigali et des recours judiciaires qui pourraient bloquer le projet.