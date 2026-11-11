Immigration : le Canada annonce un changement pour les parrainages et l'aide publique

Le Canada fera passer davantage de réfugiés par les groupes de parrainage privé et moins par la prise en charge directe de l’État d’ici 2029. En effet, Ottawa a annoncé ce virage le 5 novembre 2026, dans son plan d’immigration 2027-2029 publié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pourtant, le total des admissions de résidents permanents reste fixé à 380 000 par an. Ainsi, seule la répartition entre les voies d’accueil change, ce qui concerne directement les églises, les associations et les groupes de citoyens qui financent l’installation des réfugiés.

Un parrainage privé freiné par les retards

Le parrainage privé occupe déjà une place centrale dans l’accueil canadien. En effet, sur les 49 280 réfugiés réinstallés en 2024, 29 715 l’ont été grâce à des répondants privés, contre 19 485 pris en charge par le gouvernement. Cette voie souffre pourtant de délais très longs, puisqu’un dossier privé demandait en moyenne 42 mois en octobre 2025, contre 19 mois pour un réfugié pris en charge par l’État. Par conséquent, la ministre de l’Immigration, Lena Diab, a suspendu les nouvelles demandes de groupes de cinq personnes et d’organismes communautaires, puis prolongé cette pause jusqu’en 2027 afin de résorber l’arriéré.

Le directeur de programme du groupe de réflexion Cardus, Renze Nauta, approuve cette orientation, d’autant que son organisation avait demandé en septembre une hausse du parrainage privé. Selon lui, « c’est un exemple où les gouvernements tirent parti de la société civile et des Canadiens qui les soutiennent, et je pense que nous devrions le faire davantage ». De plus, il estime que ces réfugiés s’intègrent mieux, car ils reçoivent un accompagnement plus direct et plus personnalisé que ceux qui dépendent du soutien public. Enfin, le plan prévoit environ 29 000 réfugiés et 20 000 personnes protégées par an jusqu’en 2029, avec une cible de 12 % d’immigration francophone hors Québec à cette date.