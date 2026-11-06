Immigration : le Canada revalorise les offres d’emploi dans Entrée express, voici ce qui change

Le Canada applique depuis le 3 novembre 2026, une nouvelle grille de notation aux candidats à la résidence permanente inscrits dans son système Entrée express. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) réintroduit notamment des points pour les offres d’emploi dans certaines professions à hauts salaires, avec un maximum de 100 points supplémentaires.

Pour rappel, Entrée express est le système utilisé par le Canada pour gérer les demandes de résidence permanente de travailleurs qualifiés relevant de trois programmes fédéraux. Il s’agit du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et la Catégorie de l’expérience canadienne. Les profils sont classés selon le Système de classement global (SCG), sur un total de 1 200 points. Le gouvernement avait supprimé en mars 2025, les points supplémentaires accordés aux offres d’emploi afin de limiter notamment les possibilités de fraude et de vente de ces offres.

Jusqu’à 100 points selon le niveau de salaire

Les offres d’emploi admissibles donnent désormais droit à trois niveaux de points dans le Système de classement global (SCG). Le plafond est fixé à 1 200 points. Une profession dont le salaire médian atteint au moins deux fois la médiane canadienne permet d’obtenir 100 points. Le bonus descend à 70 points lorsque ce seuil atteint 1,5 fois la médiane et à 50 points à partir de 1,3 fois. Le calcul repose sur le salaire médian de la profession au Canada, et non sur la rémunération personnelle du candidat.

Les candidats ayant déjà travaillé au Canada peuvent aussi obtenir des points supplémentaires après au moins 12 mois d’expérience dans une profession admissible à haut salaire. Ce bonus atteint 20, 40 ou 70 points selon le niveau de rémunération du métier. Les points liés à l’expérience canadienne et ceux accordés pour une offre d’emploi ne sont pas cumulables.

L’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) n’est plus obligatoire pour faire reconnaître une offre d’emploi dans ce dispositif. Néanmoins, les autorités continueront de vérifier la réalité de l’entreprise, la crédibilité du poste et les qualifications du candidat. Les profils déjà enregistrés sont recalculés automatiquement. Cette opération pouvant prendre jusqu’à deux semaines, IRCC a suspendu les rondes d’invitations pendant cette période.