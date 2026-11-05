Installée au Nigeria, une influenceuse britannique meurt avec son bébé avant l'accouchement

Partie rejoindre son mari au Nigeria pour commencer une nouvelle vie, Claire Chadwick, une Britannique de 40 ans enceinte de 37 semaines, est décédée avec sa fille à naître n’a pas survécu non plus.

Le drame a bouleversé sa famille restée au Royaume-Uni. Installée au Nigeria avec son mari Ibrahim, Claire Chadwick attendait une petite fille lorsque des complications médicales ont brutalement mis fin à sa grossesse et à sa vie. En effet, son bébé est décédé dans son ventre puis, elle a ensuite développé une septicémie, avant de succomber à un choc septique.

Âgée de 40 ans, la Britannique était suivie par des milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux sur TikTok et Instagram où elle publiait du contenu avec son époux, notamment autour de défis culinaires, de leur foi et de leur relation. Sa sœur Shannon la décrit comme une femme drôle, dotée d’une forte personnalité.

Face à cette double perte, la famille a lancé une cagnotte sur GoFundMe pour réunir 10 000 livres sterling afin de rapatrier son corps au Royaume-Uni. « Plus que tout, nous voulons qu’ils nous soient rendus afin qu’ils puissent reposer en paix, entourés de leur famille qui les aime », a déclaré Shannon.

La défunte laisse derrière elle son mari, ses proches ainsi qu’un fils de 19 ans qui réside au Pays de Galles. Sa sœur a également salué la mobilisation autour de la collecte et remercié l’association REST, qui accompagne les familles confrontées au décès soudain ou tragique d’un proche à l’étranger.