Intégration régionale : Cotonou au cœur de la réflexion sur l’accueil des réfugiés en Afrique

Cotonou accueille depuis ce mardi 10 novembre 2026 un symposium international d’envergure consacré à la gestion et à l’accueil des réfugiés en Afrique. Placées sous le thème « Quelles actions pour une intégration harmonieuse des réfugiés en Afrique ? », ces assises de 48 heures s’inscrivent dans le cadre du projet de Cohésion sociale des régions du Nord du golfe de Guinée (Coso). Elles rassemblent des experts, universitaires et délégués gouvernementaux venus notamment du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, afin d’élaborer des réponses concertées face aux flux d’exils forcés dans la sous-région.

Intervenant en qualité de haut-commissaire à la Sédentarisation des éleveurs et coordonnateur national du projet Coso, le Dr Adamou Mama Sambo a souligné l’étroite dépendance entre sécurité, préservation des ressources naturelles et stabilité communautaire. Selon lui, la réussite de l’insertion des réfugiés repose sur un soutien équitable qui inclut également les populations d’accueil, prévenant ainsi les sentiments de frustration et le climat social.

Le ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé Moussa, a procédé à l’ouverture officielle des travaux. Il a réaffirmé les engagements historiques du Bénin, signataire dès 1973 de la convention de l’OUA sur les réfugiés. Il a également plaidé pour une approche équilibrée qui combine impératifs de défense nationale et intégration socio-économique des personnes déplacées, à travers l’accès aux services sociaux de base et le renforcement de leur autonomie financière. Le ministre a assuré que les recommandations du symposium alimenteront directement les politiques publiques gouvernementales.

Tout au long des rencontres, les panélistes analyseront les causes profondes des exils, les cadres juridiques de protection et les obstacles à l’accès au logement, à la santé, à l’éducation et à l’emploi. L’objectif est de dégager des orientations stratégiques et transfrontalières concrètes.