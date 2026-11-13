iPhone Duo : près d'un tiers des premiers acheteurs ont renvoyé le pliable d'Apple

Apple voit son premier téléphone pliable, l’iPhone Duo, renvoyé par près d’un tiers des acheteurs interrogés dans un sondage publié le 12 novembre 2026 par le site américain 9to5Mac. Sur près de 6 000 votes, 30 % des lecteurs qui ont reçu leur appareil dans les premiers jours disent l’avoir retourné pour obtenir un remboursement. Ce chiffre reste à manier avec prudence, car il vient d’un vote en ligne et non d’une étude menée par la marque. Il tombe au moment où les premiers exemplaires livrés arrivent au bout du délai de retour de 14 jours proposé par Apple aux États-Unis.

Un sondage auprès de lecteurs très impatients

Le site a voulu savoir combien d’acheteurs avaient utilisé ce délai de retour sans condition. Il a donc interrogé ses lecteurs, qui comptent parmi ceux qui ont commandé l’appareil le plus vite pour être livrés en premier. Le prix explique en partie cette prudence : l’iPhone Duo démarre à 1 999 dollars pour 256 Go et monte à 3 199 dollars pour la version 2 To, selon 9to5Mac.

L’auteur du sondage, Ben Lovejoy, juge ce taux peu surprenant : Pour n’importe quel autre appareil, ce serait un taux de retour désastreux. Pour le Duo, en revanche, je ne trouve pas cela très surprenant. Face à une telle rupture et à un prix aussi élevé, je me suis toujours dit qu’un nombre important d’acheteurs verraient cet achat comme une expérience plutôt que comme un engagement.

Il ajoute qu’Apple n’a pas de raison de s’inquiéter, car les délais de livraison restent longs, avec des contrôles aléatoires qui annoncent des expéditions fin janvier.

Plusieurs lecteurs ayant rendu leur appareil ont expliqué leur choix dans les commentaires. Les motifs vont de l’écran extérieur jugé trop petit à l’abandon de Touch ID, en passant par la qualité des appareils photo et l’usage de la main gauche :

Je l’ai retourné, je ne peux pas revenir à Touch ID. Les appareils photo sont essentiels pour moi. Je voudrais l’aimer, mais je n’y arrive pas : il est inconfortable et l’écran extérieur est beaucoup trop petit. Je ne veux pas ouvrir le téléphone chaque fois que je veux un écran plus grand, et Apple a rendu l’écran extérieur beaucoup moins utilisable qu’il ne devrait l’être avec ce dock permanent. J’utilise aussi mes téléphones de la main gauche.

Un autre lecteur a signalé un problème de charnière après une nuit de camping dans le désert du Sahara, au Maroc. Il raconte avoir entendu un craquement en ouvrant l’appareil dans sa tente, puis constaté que du sable s’était glissé à l’intérieur. L’écran intérieur fonctionnait toujours, mais le téléphone ne s’ouvrait plus complètement et il fallait forcer pour le refermer.

Une méthode contestée

Le sondage n’a pas valeur de statistique officielle. Le commentaire le plus apprécié sous l’article, approuvé par 18 lecteurs, critique sa conception : les résultats n’étaient visibles qu’après avoir voté, ce qui a pu fausser les réponses.

J’ai voté que je l’avais retourné juste pour voir les résultats. Je n’ai jamais commandé ni retourné d’iPhone Duo. Même si le sondage était meilleur, ce serait une affirmation hasardeuse à tirer d’un sondage aussi mal conçu.

Apple présente l’iPhone Duo comme « le changement le plus transformateur apporté à l’iPhone depuis l’original ». La marque n’a pas communiqué de taux de retour officiel pour son pliable.