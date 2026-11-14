Iran : face à ses conseillers, Trump envisage de suspendre les frappes sous conditions

Donald Trump pourrait finalement privilégier la pression économique plutôt qu’une nouvelle offensive contre l’Iran. Selon Reuters, le président américain a indiqué à ses conseillers qu’il pourrait s’abstenir de nouvelles frappes si Téhéran ou les rebelles houthis du Yémen ne lançaient pas de nouvelles provocations contre les États-Unis.

Pour rappel, le 31 octobre, Trump aurait confié au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane son intention de frapper l’Iran après les élections américaines de mi-mandat. Cependant, le dirigeant saoudien l’aurait invité à reconsidérer ce projet, estimant que les sanctions économiques produisaient déjà des effets.

Les évaluations des services de renseignement américains vont dans le même sens. D’après les responsables cités par Reuters, de nouvelles frappes ne modifieraient probablement pas la position de négociation de Téhéran. En revanche, le blocus naval américain et les sanctions continueraient de peser sur l’économie iranienne.

D’un autre côté, le détroit d’Ormuz reste au cœur de cette stratégie. Ce passage maritime est essentiel au commerce énergétique mondial. Washington affirme disposer d’un levier sur cette voie stratégique et maintient un blocus destiné à limiter les échanges maritimes iraniens, notamment les exportations de pétrole. Ainsi, la pression économique demeure un instrument central de l’action américaine.

Pour autant, aucune décision définitive n’a été annoncée. Les forces américaines restent en mesure d’intensifier leurs opérations si de nouvelles provocations surviennent. La perspective d’une pause militaire dépend donc de l’évolution des tensions avec l’Iran et les Houthis.