Iran : Mohsen Rezaï menace des bases américaines jamais visées jusqu'ici

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran, Mohsen Rezaï, a affirmé le 11 novembre que Téhéran frapperait des installations américaines éloignées de ses frontières si les États-Unis l’attaquaient de nouveau.

Dans un entretien à la chaîne libanaise Al Mayadeen, il a précisé que ces sites se trouvent dans des pays épargnés jusqu’ici par les tirs iraniens, et que des bases situées en Europe pourraient aussi être visées si leur territoire sert à des frappes contre son pays. Ainsi, il a déclaré : « Toute nouvelle attaque américaine sera aussi suivie de frappes contre des bases américaines lointaines ».

Ensuite, il a exclu tout départ de l’uranium enrichi hors du pays, destiné selon lui à des navires et sous-marins à propulsion nucléaire, en assurant en avoir informé Moscou : « Nous l’utiliserons nous-mêmes ». Enfin, il nie toute négociation avec Washington, tandis que Téhéran attend la réponse américaine à ses sept conditions pour mettre fin au conflit.

Une escalade qui dure depuis février

En effet, la guerre oppose l’Iran aux États-Unis depuis fin février, et plus de vingt bases américaines ont été touchées au Moyen-Orient. Ainsi, Mohsen Rezaï avait déjà prévenu fin septembre : « Cette fois, si la guerre commence, nous frapperons avec plus de force toutes les bases aériennes américaines d’où décollent ces avions ». Puis Vladimir Poutine l’a reçu à Moscou le 5 novembre, quelques jours avant cet entretien.