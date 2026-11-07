Iran : Trump affirme qu'il n'y a pas de guerre en évoquant les deux guerres mondiales

Le président américain Donald Trump a défendu sa gestion de l’affrontement avec l’Iran vendredi 6 novembre 2026, lors d’un échange avec des journalistes après son arrivée en Floride. Pour expliquer pourquoi il ne considère pas cette confrontation comme une véritable guerre, il a évoqué les deux guerres mondiales et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

« Eh bien, personne n’est blessé, personne n’est tué. Vous savez, c’est une guerre où nous sommes peut-être présents depuis sept mois, mais nous n’avons probablement combattu que pendant trois ou quatre semaines, vraiment combattu. Et encore une fois, regardez la Première Guerre mondiale, ça, c’est une guerre. La Seconde Guerre mondiale, ça, c’est une guerre. Regardez la Russie et l’Ukraine, ça, c’est une guerre. Nous, nous ne sommes pas en train de nous battre », a répondu Donald Trump à la question « Monsieur le Président, souhaitez-vous conclure l’accord très prochainement, ou êtes-vous prêt à attendre?« .

Pour rappel, plus tôt cette semaine, Donald Trump avait affirmé que les capacités militaires iraniennes avaient été considérablement affaiblies. Il avait notamment évoqué la disparition de la marine et de l’armée de l’air iraniennes, ainsi qu’une inflation de 300 %. À l’en croire, Téhéran souhaite désormais parvenir à un accord avec Washington.

En outre, Trump a également exprimé son avis sur le blocus dans le Détroit d’Ormuz. « Nous avons le plus grand blocus de l’histoire militaire. Rien ne transite par le détroit d’Ormuz sans notre autorisation. Rien ne va à l’Iran. Pas de pétrole ne va à l’Iran« , a assuré le Président américain Donald Trump.