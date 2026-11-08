Israël : Ben Gourion avertissait du danger de la prise de Gaza, selon des archives des années 50

Le Premier ministre israélien David Ben Gourion voyait dans la prise de la bande de Gaza un fardeau plus qu’une victoire. En effet, Israël a rendu publics dimanche 8 novembre 2026 des documents du ministère de la Défense et de l’armée, qui rapportent ses mises en garde de 1956 et 1957, à l’occasion des 70 ans de la campagne du Sinaï. Pour rappel, les troupes israéliennes avaient pris Gaza en octobre 1956 face à l’Égypte, avant de s’en retirer quelques mois plus tard sous une forte pression internationale.

Touefois Ben Gourion jugeait cette conquête nécessaire, car des forces égyptiennes y étaient massées avant la guerre, mais il redoutait d’en garder le contrôle. Il l’a dit au Conseil des ministres le 28 octobre 1956, veille de l’opération Kadesh, puis l’a rappelé le 4 avril 1957 devant des officiers supérieurs : « La bande de Gaza est un objectif embarrassant. Nous devons la prendre. Elle se trouve sur notre chemin. Si je croyais aux miracles, je souhaiterais qu’elle soit engloutie par la mer ». Ce jugement n’était pas inédit, puisqu’il avait déjà qualifié Gaza d’objectif embarrassant devant la Knesset en mars 1957.

Une enclave de 300 000 habitants

Mais, le problème tenait aussi à la population. Et pour cause, Ben Gourion a cité environ 300 000 Arabes dans l’enclave, dont 180 000 à 190 000 réfugiés, et il a ajouté que les autorités semblaient capables de maintenir l’ordre pendant le bref contrôle israélien, tout en sachant qu’un réseau clandestin égyptien agissait déjà sur place. Ainsi, il estimait ainsi que les conséquences n’étaient pas seulement diplomatiques ou militaires, mais aussi morales. Il comprenait pourtant la colère des habitants de Nahal Oz et de Nirim, deux communautés proches de Gaza qui subissaient des infiltrations, des vols et des attaques de fedayins venus du territoire.

Devant les officiers, il a présenté la campagne du Sinaï comme « une guerre de luxe » et les a mis en garde contre l’idée d’en faire un modèle pour l’avenir, car une prochaine guerre verrait des bombardements sur Tel-Aviv et Haïfa, avec des femmes et des enfants parmi les victimes.

Cependant, les archives contiennent aussi des écrits de Shimon Pérès, alors directeur général du ministère de la Défense. Il y décrit un Ben Gourion qui a pris deux décisions contradictoires, d’abord partir en guerre, puis se retirer, et il évoque l’isolement diplomatique d’Israël à l’époque ainsi que les efforts nécessaires pour obtenir des armes à l’étranger. Le fonds rassemble d’autres pièces sur la coopération avec la France, le renseignement et les opérations aériennes. Il documente aussi l’évacuation de 65 Juifs de Port-Saïd vers Israël, le 17 novembre 1956.