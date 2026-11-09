Israël : un avion russe frappé par les sanctions américaines repéré à l'aéroport Ben Gourion

Un Tupolev Tu-154M du ministère russe de la Défense, visé par des sanctions américaines depuis 2023, a atterri dimanche soir à l’aéroport Ben Gourion, en Israël, après avoir décollé d’une base militaire située près de Moscou, sans que les raisons de sa présence soient connues.

Un appareil lié au ministère russe de la Défense a été repéré dimanche 8 novembre 2026 à l’aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. Selon les données de suivi des vols de FlightRadar24, il s’agit d’un Tupolev Tu-154M, un avion de transport qui figure sur la liste des sanctions américaines depuis 2023.

L’avion a décollé de la base aérienne de Tchkalovsky, située près de Moscou qui constitue une plateforme opérationnelle importante du ministère russe de la Défense, notamment pour le transport de hauts responsables militaires et de délégations officielles. D’après les données de suivi, l’appareil a survolé la mer Noire et l’espace aérien turc avant de rejoindre Israël par la Méditerranée et aurait ensuite effectué plusieurs cercles au-dessus du territoire israélien avant de se poser vers 19 heures à l’aéroport Ben Gourion.

Les informations de FlightRadar24 indiquent également que l’avion était resté à Moscou durant la semaine précédente, après son arrivée de Novossibirsk, le 2 novembre.

Un appareil visé par les sanctions américaines

Le Tupolev appartient à la 223e unité aérienne du ministère russe de la Défense, elle-même concernée par les sanctions américaines. Le département d’État américain accuse cette structure d’avoir transporté du personnel et du matériel appartenant au groupe paramilitaire Wagner vers des pays où celui-ci menait ses activités.

L’appareil a été inscrit sur la liste des sanctions prises en vertu du décret exécutif 14024, qui vise notamment les activités étrangères considérées comme nuisibles aux intérêts américains et celles liées à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Des relations russo-israéliennes complexes

Cette arrivée intervient alors que les relations entre Moscou et Tel-Aviv reposent depuis longtemps sur un équilibre délicat. Pour mémoire, l’Union soviétique a reconnu l’État d’Israël en 1948, mais les relations diplomatiques ont été rompues en 1967, pendant la guerre des Six-Jours. Elles n’ont été rétablies qu’en 1991, à la veille de la disparition de l’Union soviétique.

Depuis lors, les deux pays ont privilégié une approche pragmatique, notamment sur les questions diplomatiques et sécuritaires. Cependant, les intérêts de Moscou et de Tel-Aviv ne coïncident pas toujours, particulièrement au regard des équilibres régionaux.