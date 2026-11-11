Italie : plus de 300 écoles évacuées après des alertes à la bombe envoyées par e-mail

Plus de 300 écoles ont été évacuées en Italie le mercredi 11 novembre 2026, après la réception d’un même e-mail annonçant la présence d’une bombe. Le ministre de l’Éducation, Giuseppe Valditara, a précisé que ce bilan pouvait encore augmenter pendant les vérifications de la police. Ainsi, les cours ont été suspendus à Rome, Milan, Naples et Bologne, où artificiers et policiers ont fouillé les bâtiments.

Un message menaçant et une enquête en cours

Selon le Giornale di Brescia, le message est signé d’un certain Mikhail Andropov, qui se présente comme le chef du « Vilayat de Misoginistan ». Il y écrit : « Après l’alerte à la bombe dans les écoles italiennes, il n’est plus possible de retarder un débat parlementaire (…) Nous mettrons en œuvre un génocide contre les Italiens, nous achèverons les survivants à coups de couteau ». Pourtant, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a affirmé qu’il n’existait « aucun danger concret ». Par conséquent, la police postale cherche l’origine des messages et étudie l’hypothèse d’un envoi coordonné de fausses alertes avec des adresses falsifiées.

En effet, ce n’est pas la première vague de ce type. Le 19 octobre, des dizaines d’écoles italiennes avaient déjà été évacuées après des e-mails anonymes, dont l’un au moins aurait été rédigé en arabe. Mercredi, des écoles d’Irlande, d’Irlande du Nord et d’Écosse ont elles aussi reçu des menaces par e-mail.