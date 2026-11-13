JD Vance envisage de renoncer à la présidentielle de 2028 après la défaite des républicains

Le vice-président américain JD Vance a sérieusement envisagé de ne pas se présenter à la présidentielle de 2028, après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat du 3 novembre, rapporte CNN ce vendredi 13 novembre aux États-Unis. La chaîne s’appuie sur des proches du vice-président, mais aucune décision officielle n’a été annoncée à ce stade.

En effet, dès le lendemain du scrutin, Vance a désigné la guerre contre l’Iran comme la cause du revers, en déclarant publiquement : « La raison pour laquelle nous avons perdu, c’est la guerre. Et toute discussion honnête sur la suite doit commencer par là ». Ainsi, il a pris ses distances avec un conflit lancé fin février, et Donald Trump a reconnu à son tour que la guerre avait pesé sur le résultat, tout en affirmant qu’il referait le même choix.

Mais son hésitation sur 2028 date d’avant les élections. Lors d’une rencontre publique dans le Michigan, en octobre, il avait déjà laissé la porte ouverte à un renoncement, en répondant : « Bien sûr, c’est possible. Nous avons quatre jeunes enfants, ma femme n’a jamais aimé la politique. Elle aime le service public ». Pourtant, Trump l’a présenté par le passé comme son successeur « le plus probable », sans désigner officiellement de candidat pour 2028.