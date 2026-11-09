« Je ne veux pas aller en enfer » : Donald Trump évoque sa mort et l'au-delà dans « 60 Minutes »

Donald Trump a affirmé dimanche 8 novembre 2026, dans l’émission 60 Minutes de la chaîne américaine CBS, qu’il espère aller au paradis, tout en reconnaissant qu’il ne peut pas pardonner à ses ennemis. Interrogé par le journaliste Ross Douthat sur ce qui l’attend après la mort, le président a mis sa foi en avant sans en tirer de certitude.

Douthat lui a d’abord demandé si les tentatives d’assassinat auxquelles il a survécu avaient changé son regard sur la mort, puis ce qu’il advient de lui-même après son décès. Trump a commencé par répondre qu’il espérait être regretté, avant de se tourner vers sa religion : « Je suis quelqu’un de religieux, donc en théorie, j’irai au paradis… J’espère. Je ne veux pas aller en enfer ».

Le refus de pardonner à James Comey et Nancy Pelosi

Puis Douthat a rappelé que le pardon des ennemis est un principe chrétien, comme l’avait souligné Erika Kirk en septembre 2025 lors de l’hommage à son mari Charlie Kirk, cérémonie où Trump avait déclaré haïr ses adversaires. Il lui a alors demandé s’il serait capable de ressentir de l’amour et du pardon pour James Comey, ancien directeur du FBI, et Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, si c’était la condition pour entrer au paradis. Le président a refusé de répondre par la facilité : « Alors je ne serais pas sincère, n’est-ce pas ? La réponse facile serait de dire : “Oh oui, je pourrais pardonner”. Mais je les ai trouvés extrêmement malhonnêtes, de très mauvaises personnes, très néfastes pour notre pays. J’aime notre pays bien plus que je ne peux aimer des gens comme ça ».

Le journaliste a alors voulu savoir si la réponse était non, y compris devant le jugement de Dieu, et Trump a maintenu sa position tout en évoquant les poursuites dont il a fait l’objet : « Devant le jugement… Je peux employer le mot “haïr”, je hais certains de mes ennemis. Ils ont été terribles, regardez ce qu’ils m’ont fait subir, j’ai été inculpé ». Douthat lui a opposé que sa vie avait été exceptionnelle, ce qui rendait son refus difficile à comprendre : « Monsieur le président, vous avez eu la vie la plus remarquable de tous les Américains de mon vivant, et vous me dites que vous ne pouvez pas trouver dans votre cœur de quoi pardonner à certains de vos ennemis, après tout ce qui vous a été donné ? ». Trump a fini par concéder : « Je ne peux probablement pas le faire, non, parce que je hais certains de mes ennemis et que je les haïrai toujours ».

Des déclarations qui varient depuis un an

Ce n’est pas la première fois que le président s’exprime sur son sort après la mort, et ses réponses ont varié. En effet, en octobre 2025, à bord de l’avion qui l’emmenait en Israël, il avait exprimé des doutes devant des journalistes : « Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse me faire entrer au paradis. Je ne suis peut-être pas destiné au paradis ». Il s’était montré plus confiant début février 2026, en estimant que ses actions pesaient en sa faveur : « Je pense vraiment que je devrais probablement y arriver. Je ne suis pas un candidat parfait, mais j’ai fait beaucoup de bonnes choses pour des gens parfaits ».