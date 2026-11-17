Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a cédé gratuitement 771 492 actions de son groupe à des organisations à but non lucratif, les jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026, aux États-Unis. Ce transfert, d’une valeur d’environ 198,9 millions de dollars, apparaît dans un formulaire déposé lundi 16 novembre auprès de la SEC, le gendarme américain de la Bourse. Pourtant, Bezos n’a fait aucune déclaration pour accompagner ces dons.

Deux jours, deux transferts

Le jeudi, 674 088 actions ont changé de mains. Puis 97 404 titres ont suivi le vendredi. Le formulaire ne désigne aucun bénéficiaire. Cependant, un autre dépôt auprès de la SEC indique que la Bezos Earth Fund Foundation a reçu les 97 404 actions du vendredi.

Ainsi, la valeur de 198,9 millions de dollars repose sur le cours de clôture d’Amazon de lundi, soit 257,75 dollars l’action. Il s’agit donc d’une estimation, et non du prix au jour des dons. De plus, ces actions représentent environ 0,09 % de ce que Bezos détenait directement avant l’opération. Il conserve ainsi plus de 878 millions de titres, soit environ 226,4 milliards de dollars au même cours.

Une troisième vague en 2026

Ce transfert n’est pas isolé. En effet, Bezos avait déjà donné 1 253 797 actions les 1er et 4 mai, puis 415 580 titres les 25 et 26 août. Par conséquent, le cumul de l’année atteint au moins 2,44 millions d’actions, soit environ 629 millions de dollars au cours de lundi.

Le choix de donner des titres plutôt que de l’argent a un intérêt fiscal. Ainsi, l’organisation qui reçoit les actions peut les revendre sans payer d’impôt sur les plus-values. Bezos passe depuis des années par ce mécanisme, mais il précise rarement l’identité des bénéficiaires.

Une fortune de 376,7 milliards de dollars

Sa fortune est estimée à 376,7 milliards de dollars, ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Elon Musk. Par ailleurs, il s’était engagé en 2020 à consacrer 10 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la nature d’ici 2030, via la Bezos Earth Fund. Celle-ci a versé 2,4 milliards de dollars de subventions à ce jour.

Ensuite, avec son épouse Lauren Sánchez Bezos, il avait donné environ 4,7 milliards de dollars au total jusqu’à fin 2025. Enfin, son ex-épouse, MacKenzie Scott, a donné 26,4 milliards de dollars depuis 2019.