Jessie Webb, qui avait veillé sur les princes William et Harry durant leur enfance, est décédée à l’âge de 84 ans, a annoncé le 16 novembre 2026 le spécialiste de la famille royale britannique Robert Jobson sur son site. Les circonstances du décès et la date des obsèques n’ont pas été précisées. Au Royaume-Uni, son nom reste associé aux années où les deux garçons grandissaient au milieu des tensions entre leurs parents.

Robert Jobson dresse d’elle ce portrait, en soulignant l’attachement que les deux frères lui portaient : « Une femme joyeuse, au grand cœur et dotée de beaucoup de bon sens. Les jeunes princes la vénéraient ». Elle avait rejoint la maison royale quand William avait environ sept ans et Harry quatre. Avant cela, elle avait aussi gardé les enfants du vicomte Linley, neveu d’Élisabeth II, puis elle avait pris sa retraite à Londres.

Cette retraite a toutefois été interrompue en 2013. À 71 ans, elle a répondu à la demande de William et de Kate pour s’occuper du prince George, alors âgé de quelques semaines, dans leur maison d’Anglesey. Elle a passé le relais en mars 2014 à l’Espagnole Maria Teresa Turrion Borrallo, qui est restée au service du couple.

Le lien n’avait jamais été rompu avec les deux frères. William l’avait invitée à son 21e anniversaire puis à son mariage en 2011, et elle figurait aussi parmi les invités du baptême de George, en 2013, et du mariage de Harry avec Meghan en 2018.