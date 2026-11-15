Jordanie : trois hommes condamnés à mort pour l'attaque de l'église de Karak

La Cour de sûreté de l’État a condamné ce dimanche 15 novembre trois hommes à la peine capitale pour la fusillade survenue le 23 octobre dans une église orthodoxe de Hmoud, dans le gouvernorat de Karak (sud de la Jordanie). Neuf fidèles y avaient été tués pendant des obsèques. Dans un communiqué, l’armée a parlé de « criminels » ayant commis un « acte terroriste », tandis que l’agence officielle Petra précise que les trois hommes sont reconnus coupables de neuf faits d’actes terroristes ayant entraîné la mort. En outre, ils sont condamnés pour détention d’armes, complot et apologie d’un groupe terroriste, l’un d’eux l’étant aussi pour avoir financé ces actes.

Par ailleurs, deux autres accusés, jugés pour des ventes d’armes, ont écopé de six ans de prison, d’après Shaab News, qui cite l’avocat des familles des victimes. Enfin, le jugement est susceptible d’appel et sera de toute façon transmis d’office à la Cour de cassation.

Cette attaque est la plus meurtrière visant les chrétiens du pays depuis les années 1950, selon The National, alors qu’ils représentent environ 3 % de la population. Dès les faits, le roi Abdallah II avait ainsi tranché : « Ces gens ne sont pas des nôtres. »