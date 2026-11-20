Interrogé sur la sélection portugaise, désormais privée de Cristiano Ronaldo, José Mourinho a préféré ne pas s’engager dans le débat et a brièvement exprimé son souhait de voir son pays gagner, sans commenter davantage la situation de son équipe nationale.

Cette réaction est intervenue lors de sa conférence de presse du vendredi 20 novembre, avant la rencontre de Liga contre le Celta Vigo. « En tant que Portugais, la seule chose que je dirai, c’est que je veux toujours que le Portugal gagne », a déclaré Mourinho. Il a ensuite ajouté : « Après, je m’en lave les mains et je ne ferai pas d’autres commentaires. »

Rappelons que l’absence de Cristiano Ronaldo intervient après une rupture avec la sélection annoncée le 5 novembre. Le quintuple Ballon d’Or avait quitté le rassemblement portugais dans un contexte de tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus. Resté sur le banc face à la Norvège, il avait également appris qu’il ne serait pas titulaire contre le Danemark. Ces désaccords autour de son statut et de son temps de jeu ont précédé sa décision de mettre fin à son aventure internationale.