Journée Verte 2026 : les points essentiels de la première édition à Cotonou

La première édition de la Journée Verte a été officiellement lancée ce vendredi 13 novembre 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Organisé par l’Agence nationale du paysage (ANAP), ce rendez-vous de deux jours réunit professionnels du paysage, institutions, collectivités, établissements de formation, étudiants et grand public autour des enjeux liés à l’aménagement des territoires. Au-delà de la plantation, l’initiative aborde les questions de conception, d’entretien, de financement et de gouvernance des espaces verts.

Un Village Vert de 10 000 m² ouvert au public

C’est l’un des principaux espaces de cette première édition. Aménagé autour du Palais des Congrès sur près de 10 000 m², le Village Vert accueille des pépiniéristes, des fleuristes, des entreprises et des professionnels du végétal. Les visiteurs peuvent y découvrir des plantes, des solutions d’aménagement, des innovations et des savoir-faire, mais aussi acheter directement des plants auprès des exposants.

Le site propose également des démonstrations, des projets étudiants, des contenus pédagogiques et des espaces d’expérience. L’objectif est de rapprocher les professionnels du public et de faciliter la découverte des métiers liés au paysage.

Deux grands panels sur l’avenir du paysage

Les réflexions occupent une place importante dans le programme. Le premier grand panel, intitulé « Le paysage : levier de croissance et de résilience », examine les moyens d’intégrer les enjeux paysagers dès la conception des projets. Les échanges portent notamment sur la contribution du paysage à la résistance des territoires, à leur attractivité et à leur développement économique.

Le second panel, « Faire durer les investissements paysagers et en prendre la maîtrise », s’intéresse à la gestion des aménagements dans le temps. Les participants abordent les ressources financières, les compétences techniques, l’entretien, la gouvernance, le suivi des réalisations et la responsabilité des citoyens. Une attention particulière est accordée au rôle des collectivités dans la préservation des investissements réalisés sur leur territoire.

Formation et innovation au programme

La Journée Verte accorde également une place aux compétences nécessaires pour accompagner les transformations des territoires. La Conversation Formation & Métiers doit rapprocher les établissements d’enseignement, les étudiants, les professionnels et les besoins du marché.

Autre temps fort : le concours d’idées organisé avec Africa Design School et EPITECH Bénin. Les étudiants ont travaillé sur le thème du suivi et du contrôle de l’entretien des espaces verts. Dix projets sont présentés au Village Vert et quatre doivent être récompensés.

Les propositions peuvent notamment recourir aux capteurs, à la photographie, à l’intelligence artificielle, aux drones et à la géolocalisation pour détecter le stress hydrique, les maladies ou les besoins d’entretien des végétaux.

Une programmation qui se poursuit en soirée

Au-delà des échanges professionnels et des activités de découverte, les organisateurs ont prévu des animations destinées au grand public. Le Sunset Village marque la transition entre les activités de la journée et celles du soir, avec de la musique, de la lumière, de la restauration et des animations. Le samedi 14 novembre, le Green Social viendra prolonger cette expérience avec des prestations de DJ, des percussions et des animations dans une ambiance festive.

Des perspectives au-delà de l’événement

La première édition doit déboucher sur plusieurs pistes de travail. Les organisateurs annoncent notamment des recommandations issues des panels, des projets portés par les jeunes, un rapprochement entre formations et métiers, ainsi que le lancement du chantier d’une future Charte du paysage.

Des indicateurs et des données devront également être approfondis afin d’améliorer le suivi des aménagements. La responsabilité des collectivités dans la gestion des espaces verts figure aussi parmi les sujets appelés à faire l’objet d’un suivi. La Journée Verte se poursuit ce samedi 14 novembre au Palais des Congrès de Cotonou. L’accès au Village Vert et aux activités ouvertes au public est gratuit. Certaines séquences institutionnelles ou protocolaires restent toutefois soumises à des conditions d’accès particulières.